スマッシング・パンプキンズ、30周年を記念した特別公演を開催

スマッシング・パンプキンズがウィスコンシン州マディソンのライヴ会場、The Sylveeを皮切りに開幕する結成30周年を記念したツアー日程の一部を発表した。以前発表され、既にソールドアウトしているシカゴ公演に加え、今後バンドは、セントルイス、タルサ、サンアントニオ、ツーソン、そしてフェニックスを訪れる予定である。

この30周年記念公演のチケットは米時間10月5日(金)午前10時から発売予定で、追加公演のフルリストは下記よりご覧いただける。

スマッシング・パンプキンズは、ニューアルバム『Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun』をナパーム・レコードが独占ライセンスを所有し、ビリー・コーガンが自ら運営するマーサズ・ミュージックから11月16日にリリースする。伝説のプロデューサー、リック・ルービンと共にシャングリラ・スタジオで録音された18年振りの新作には、創設メンバーのビリー・コーガン、ジェームス・イハ、ジミー・チェンバレン、そして長年のギタリスト、ジェフ・シュレーダーが参加している。

今年夏の初めには、新たに再結成されたバンド・メンバーによる新作からのリード・シングル「Solara」が公開。ニック・ケーニヒが監督したこの新曲のドリーミーなミュージック・ビデオは、バンドの過去作品を象徴するシアトリカルな演出を受け継いでいる。これに続いて、現在新たな楽曲「Silvery Sometimes (Ghosts)」がビリー・コーガンによる手書きの歌詞が組み込まれたリリック・ビデオと共に公開されている。今後数週間以内に、ビリー・コーガン自らが監督したこの楽曲のミュージック・ビデオも公開される予定だ。

スマッシング・パンプキンズは、つい先月、北米で30万枚以上のチケットを売り上げ、ザ・フォーラム、ユナイテッド・センター、マディソン・スクエア・ガーデンといったアリーナを完売させたLive Nation主催の"Shiny And Oh So Bright Tour"を終えたところだった。約20年振りだったこのツアーに参加したメンバーは、ビリー・コーガン、ジミー・チェンバレン、ジェームス・イハ、ジェフ・シュレーダーに加え、ベーシストのジャック・ベイツ、キーボードのケイティ・コールだった。

現在発表されているスマッシング・パンプキンズの 30周年記念公演の日程は下記の通りである:

Oct. 16 – London, UK – Wembley Arena

Oct. 18 – Bologna, IT – Unipol Arena

Nov. 28 – Madison, WI – The Sylvee

Nov. 30 – Chicago, IL – Aragon Ballroom

Dec. 01 – St. Louis, MO – Stifel Theatre

Dec. 02 – Tulsa, OK – Brady Theater

Dec. 04 – San Antonio, TX – Sunken Garden Theater

Dec. 06 – Tucson, AZ – The Rialto Theatre

Dec. 07 – Phoenix, AZ – Mesa Amphitheatre

