秋アニメ『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』と『TIGER＆BUNNY』の「バディシリーズ応援フェア」アニメイト全店にて11月21日より開催

株式会社アニメイトが、『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』と『TIGER & BUNNY』のバディシリーズ応援フェアを2018年11月21日（水）より開催します！
全国アニメイト・アニメイトオンラインショップにて、対象商品を購入・予約することで、
特典として『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』、『TIGER＆BUNNY』2作品合同絵柄の「A5クリアファイル」全3種をランダムでプレゼント。
また、11月22日（木）より順次発売されるBlu-ray/DVD「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル（全3巻）」もフェアの対象商品となります。アニメイトではBlu-ray/DVD全3巻購入特典として「新規描き下ろしA4アートボード（ダグ、 キリル）＆合皮パスケース」もついていますので、こちらの機会もお見逃しなく。
バディシリーズ応援フェア
開催期間：11月21日～12月16日
開催店舗：全国アニメイト・アニメイトオンラインショップ
内容：
バディシリーズ（「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」、 「TIGER & BUNNY」）関連の
CD・DVD・Blu-ray、 キャラクターグッズをご購入・ご予約内金3,000 円ごとに
特典を1点ランダムでお渡しいたします。
特典：A5クリアファイル（全3種）
BD情報
◆Blu-ray/DVD「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル」第1巻
発売日：11月22日
価格：Blu-ray…10,000円＋税／DVD…9,000円＋税
＜アニメイト全3巻購入特典＞
新規描き下ろしA4アートボード（ダグ、 キリル）＆合皮パスケース
※特典は無くなり次第終了となります。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。
『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』アニメイト特設ページ
『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』作品情報
【スタッフ】
監督：古田丈司
シリーズ構成・脚本：鈴木智尋
脚本：吉田恵里香
メインキャラクターデザイン：桂 正和
アニメーションキャラクターデザイン：板垣徳宏
デザインワークス：小曽根正美
コンセプトデザイン：兒玉陽平、安藤賢司
シリーズ演出：安藤 良
色彩設計：永井留美子
美術監督：水野雄介
美術監修：東 潤一
CG：サンライズD.I.D.スタジオ
CGディレクター：伊藤 樹
CGモデリングチーフ：高橋将太郎、櫛田健介
撮影監督：後藤春陽
編集：西村英一（タバック）
音響監督：木村絵理子
音響効果：中野勝博
選曲：合田麻衣子
音楽：林 ゆうき
プロデューサー：田村一彦（サンライズ）
企画・制作：サンライズ
【キャスト】
ダグ（ダグラス･ビリンガム）：三上哲
キリル（キリル・ヴルーベリ）：天﨑滉平
ディーナ（ディーナ・デル・リオ）：早見沙織
ケイ（キャサリン･ロシュフォール）：安済知佳
マックス（マキシーン・シルヴァーストーン）：大地葉
ユリ（ユリ・フジシロ）：種﨑 敦美
トラヴィス（トラヴィス・マーフィー）：小山力也
ソフィー（ソフィー･ゲンズブール）：遠藤綾
アップル（アップル・ビーバー）：永塚拓馬
『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』公式サイト
『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』公式Twitter（@dabudeka）