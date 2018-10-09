秋アニメ『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』と『TIGER＆BUNNY』の「バディシリーズ応援フェア」アニメイト全店にて11月21日より開催

株式会社アニメイトが、『DOUBLE DECKER! ダグ&キリル』と『TIGER & BUNNY』のバディシリーズ応援フェアを2018年11月21日（水）より開催します！

全国アニメイト・アニメイトオンラインショップにて、対象商品を購入・予約することで、

特典として『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』、『TIGER＆BUNNY』2作品合同絵柄の「A5クリアファイル」全3種をランダムでプレゼント。

また、11月22日（木）より順次発売されるBlu-ray/DVD「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル（全3巻）」もフェアの対象商品となります。アニメイトではBlu-ray/DVD全3巻購入特典として「新規描き下ろしA4アートボード（ダグ、 キリル）＆合皮パスケース」もついていますので、こちらの機会もお見逃しなく。

バディシリーズ応援フェア

開催期間：11月21日～12月16日

開催店舗：全国アニメイト・アニメイトオンラインショップ

内容：

バディシリーズ（「DOUBLE DECKER! ダグ&キリル」、 「TIGER & BUNNY」）関連の

CD・DVD・Blu-ray、 キャラクターグッズをご購入・ご予約内金3,000 円ごとに

特典を1点ランダムでお渡しいたします。

特典：A5クリアファイル（全3種）

BD情報

◆Blu-ray/DVD「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル」第1巻

発売日：11月22日

価格：Blu-ray…10,000円＋税／DVD…9,000円＋税

＜アニメイト全3巻購入特典＞

新規描き下ろしA4アートボード（ダグ、 キリル）＆合皮パスケース

※特典は無くなり次第終了となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』アニメイト特設ページ

『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』作品情報

【スタッフ】

監督：古田丈司

シリーズ構成・脚本：鈴木智尋

脚本：吉田恵里香

メインキャラクターデザイン：桂 正和

アニメーションキャラクターデザイン：板垣徳宏

デザインワークス：小曽根正美

コンセプトデザイン：兒玉陽平、安藤賢司

シリーズ演出：安藤 良

色彩設計：永井留美子

美術監督：水野雄介

美術監修：東 潤一

CG：サンライズD.I.D.スタジオ

CGディレクター：伊藤 樹

CGモデリングチーフ：高橋将太郎、櫛田健介

撮影監督：後藤春陽

編集：西村英一（タバック）

音響監督：木村絵理子

音響効果：中野勝博

選曲：合田麻衣子

音楽：林 ゆうき

プロデューサー：田村一彦（サンライズ）

企画・制作：サンライズ

【キャスト】

ダグ（ダグラス･ビリンガム）：三上哲

キリル（キリル・ヴルーベリ）：天﨑滉平

ディーナ（ディーナ・デル・リオ）：早見沙織

ケイ（キャサリン･ロシュフォール）：安済知佳

マックス（マキシーン・シルヴァーストーン）：大地葉

ユリ（ユリ・フジシロ）：種﨑 敦美

トラヴィス（トラヴィス・マーフィー）：小山力也

ソフィー（ソフィー･ゲンズブール）：遠藤綾

アップル（アップル・ビーバー）：永塚拓馬

『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』公式サイト

『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』公式Twitter（@dabudeka）