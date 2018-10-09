TVアニメ「RELEASE THE SPYCE」Blu-ray＆DVD、オリジナルサウンドトラックの発売決定！

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いよいよ放送を開始したTVアニメ「RELEASE THE SPYCE」。その「RELEASE THE SPYCE」のBlu-ray＆DVD第1巻が2018年12月19日に発売することが決定した。キャラクターデザイン石野聡氏による描き下ろしデジパック仕様、特典としてフルカラー16Pスペシャルブックレットを予定。各種法人別限定版商品、法人別オリジナル特典、早期予約特典も決定している。詳しくは公式サイトの商品情報をチェックして欲しい。

▼「RELEASE THE SPYCE」Blu-ray＆DVD商品情報ページはコチラ

https://releasethespyce.jp/products/bd/bd_1.php

さらに、Blu-ray＆DVDの発売を記念して「師弟お渡し会」の開催も発表となった。アニメ通販サイトきゃにめにて「RELEASE THE SPYCE」Blu-rayを予約した方から先着となるので、ぜひゲットして欲しい。

▼アニメ通販サイトきゃにめHPはコチラ

https://special.canime.jp/releasethespyce/

そして「RELEASE THE SPYCE」オリジナルサウンドトラックが、2019年1月16日に発売することも決定。音楽はy0c1e、BUGLOUD名義でも活躍する佐高陵平が担当。こちらも要チェックである。

▼「RELEASE THE SPYCE」オリジナルサウンドトラック商品情報ページはコチラ

https://releasethespyce.jp/products/cd/soundtrack.php

■リリース情報

●Blu-ray＆DVD第1巻

発売日：2018年12月19日

＜Blu-ray＞

PCXG.50651 ￥7,000＋税

＜DVD＞

PCBG.53011 ￥6,000＋税

発売元：ポニーキャニオン

収録話数：第1話「ゴールデンスピリッツ」、2話「第１の挑戦」

＜仕様・特典＞

キャラクターデザイン石野聡描き下ろしデジパック

フルカラー16Pスペシャルブックレット

＜映像特典＞

ノンクレジットOP・ノンクレジットED・PV第１弾・ PV第２弾・WEB用予告：2話・3話

●TVアニメ「RELEASE THE SPYCE」オリジナルサウンドトラック

発売日：2019年1月16日

アーティスト：佐高陵平

PCCG.01750 ￥2,778＋税

■作品情報

【ON AIR】

MBS 毎週土曜日26：38～

TOKYO-MX 毎週日曜日23：30～

BS11 毎週日曜日25：00～

AT-X 毎週月曜日 22：00〜

【STORY】

源モモは空崎市に住む女子高生。平凡な日々を過ごしていた彼女はとある事から、私設情報機関「ツキカゲ」にスカウトされる。ツキカゲはどこの国にも属さず平和を影から守る正義のスパイ組織だった。

若い女性にしか効かないが能力を上昇させる特製スパイスをはじめ、数々の秘密道具、鍛え上げた心身を武器に彼女達は戦う。

素人だったモモの面倒を見るのは高校の先輩でもある半蔵門雪。ツキカゲは師弟制度があり先輩が後輩を鍛えて技術を継承していくのだ。

今、大都市である空崎には犯罪組織「モウリョウ」がその魔手を伸ばしていた。モモは自分を取り巻く家族や友人、商店街の人達を守るため、仲間たちと力をあわせて悪を討つ。

＜第2弾PV公開中！＞

【STAFF】

原作：SORASAKI.F

監督：さとう陽

原案・シリーズ構成：タカヒロ

キャラクター原案：なもり

キャラクターデザイン：石野聡

サブキャラクターデザイン：井上和俊、土生良介

美術デザイン：金平和茂

アートワークス：岡村天斎

プロップデザイン：赤石沢貴士

キーアニメーター：西島翔平、丹羽弘美、浅田路子

美術監督：宍戸太一

色彩設計：岩沢れい子

撮影監督：長田雄一郎／旭プロダクション

CGディレクター：坂本剛一／亡霊工房

編集：長坂智樹／ジェイ・フィルム

音楽：佐高陵平（Hifumi,inc.）

音楽制作：ポニーキャニオン

音響監督：藤田亜紀子

音響制作：HALF H・P STUDIO

アニメーション制作：Lay-duce

【CAST】

源モモ（みなもと もも）：安齋由香里

半蔵門雪（はんぞうもん ゆき）：沼倉愛美

相模楓（さがみ ふう）：藤田茜

八千代命（やちよ めい）：洲崎綾

石川五恵（いしかわ ごえ）：のぐちゆり

青葉初芽（あおば はつめ）：内田彩

■リリース情報

OP＆EDテーマ

発売日：2018年10月24日

タイトル：スパッと！スパイ＆スパイス／Hide ＆ Seek

歌：ツキカゲ(安齋由香里、沼倉愛美、藤田茜、洲崎綾、のぐちゆり、内田彩)

初回限定盤（CD＋DVD）

PCCG.01728 ¥1,750＋税

通常盤（CD ONLY）

PCCG.70436 ¥1,250＋ 税

収録内容：

M1. スパッと！スパイ＆スパイス

作詞・作曲・編曲：ヒゲドライバー

M2.Hide ＆ Seek

作詞：山本メーコ/作曲・編曲：佐藤陽介

M3. スパッと！スパイ＆スパイス –instrumental-

M4.Hide ＆ Seek –instrumental-

※初回限定盤（CD＋DVD）には『スパッと！スパイ＆スパイス』Music Video付き

▼「スパッと！スパイ＆スパイス」MV 視聴ver.

【OFFICIAL】

公式HP：http://releasethespyce.jp/

公式Twitter：https://twitter.com/releasethespyce

LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40mev8154k