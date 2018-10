高山みなみさん、松本梨香さん、矢島晶子さんが共演する『ルイスと不思議の時計』本編シーンが解禁

スティーヴン・スピルバーグのアンブリン・エンターテインメントが製作を務め、“ハリー・ポッターの原点”ともいわれる、ジョン・ベレアーズ著書を映画化する『ルイスと不思議の時計』が、10月12日(金)に日本公開。

日本語吹替え版では、ジャック・ブラックの声を佐藤二朗さん、ケイト・ブランシェットの声を宮沢りえさんが務めるほか、主人公ルイスの声を高山みなみさん、そのほか松本梨香さん、矢島晶子さん、本名陽子さんなど豪華声優陣が出演することも注目を集めています。

このたび、高山みなみさん演じる主人公ルイスと、松本梨香さん演じるクラスメイトのタービーと矢島晶子さん演じるローズの豪華声優陣共演シーンが解禁となりました!

豪華声優陣の共演シーンが解禁

主人公ルイスの声を『名探偵コナン』の江戸川コナン役でも知られる高山さん、「ポケットモンスター」シリーズでのサトシ役としても知られる松本さん、「スヌーピー」でのチャーリー・ブラウン役としても知られる矢島さんという国民的アニメのキャラクターを演じてきた日本を代表する声優陣が集結した本作。この夢のようなキャスティングについては、ベテラン声優陣にとっても特別な機会だったようで、先日行われた日本語吹替版完成会見では、「コナンと(ポケモンの)サトシが友達ってすごくない?!って(高山)みなみさんと話していたんですけど、今回のキャスティングはすごいドキドキでした!」と明かしていた松本さん。本作限りの豪華声優陣による夢の共演をぜひ劇場でご覧ください!

『ルイスと不思議の時計』作品情報

■出演:ジャック・ブラック、ケイト・ブランシェット、オーウェン・ヴァカーロ、カイル・マクラクラン他

■監督:イーライ・ロス

■提供:アンブリン・エンターテインメント

■原作:ジョン・ベレアーズ「ルイスと不思議の時計」(静山社)

■原題:The House with a Clock in Its Walls

■全米公開:9月21日

■配給:東宝東和

『ルイスと不思議の時計』公式サイト

『ルイスと不思議の時計』公式Twitter

『ルイスと不思議の時計』公式Facebook