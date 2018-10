100万ダウンロード突破を記念して、期間中(2018年10月9日15時00分~2018年10月31日23時59分)に「青鬼オンライン」を起動したユーザー全員に、ゲーム内金庫にて獲得できる「青銭」を3,000枚プレゼントするキャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでプレゼントする「青銭」3,000枚では、プレイヤーの外見を変更するスキンを入手できるガチャを10回(10連ガチャを1回)引くことができます。お気に入りの見た目に変装し、執拗に追いかける青鬼から逃れ、「青逃(アオニゲ)」を目指しましょう!

