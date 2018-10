■Season2は韓国チームも参戦!国境を超えた戦いを見逃すな!

日本、韓国、台湾、香港、タイの各国を代表した猛者たちがスクワッドで熱戦を魅せます。

果たしてアジア頂点はどの国が…配信を視聴しながらチャットで日本代表チームを応援しよう!

詳細ページ

http://www.afreecatv.com/aftvgame

APL Asia ScrimSeason2日本代表チーム

CYCLOPS athlete gaming

JUPITER CORE

Rascal Jester

ROX Orcas Blue

※順不同・敬称略

APL Asia Scrim Season2配信情報

第1回:2018年10月16日(火)19時45分~

第2回:2018年11月13日(火)19時45分~

第3回:2018年12月11日(火)19時45分~

※ゲームは20時スタート

公式配信視聴ページURL

http://play.afreecatv.com/aftvgame

実況&解説

実況:シンイチロォ(https://twitter.com/shinichi_rooo)

解説:JUPITER NOVA yakou選手(https://twitter.com/yakoulamperouge)

■APL Asia Scrim Season2 限定グッズプレゼントキャンペーン!

期間

2018年10月9日(火)~10月16日(火)23:59

応募方法

アフリカTVゲーム部(@aftvgame_jp)をフォロー

対象ツイートをリツイート

対象ツイート

https://twitter.com/aftvgame_jp/status/1049500855366385664

(C)2018 PUBG Corporation. All Rights Reserved.PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS and PUBG are registered trademarks, trademarks or service marks of PUBG.