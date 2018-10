■発売記念連続インタビュー企画のティーザー映像が公開!

今回の連続インタビュー企画「俺たちは、戦い続ける。」は、日本中の「コールオブ デューティ」シリーズを愛するファンを代表して、著名人やプレイヤーなどの熱い声が動画で掲載される。今後、随時公開されるインタビュー映像の本編は、特設ページやPlayStation公式YouTubeチャンネルにて視聴することができる。

本日公開の15秒ティーザー映像では、俳優の勝地涼さん、シンガーソングライターの清水翔太さん、そして人気ゲーム実況者2BRO.の兄者さんと弟者さんの参加が公表された。その他にも「コールオブデューティ」ファンのインタビューが追加されていく予定とのこと。

