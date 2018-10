■【続報】Extra DLC PACK

「Extra DLC pack」はオリジナル版のBGMでゲームプレイを楽しめるようになる「BGMチェンジ「オリジナルVer.」と“幻のバイオハザード2”の主人公“エルザ・ウォーカー”をモチーフにしたコスチューム「クレア・ELZA WALKER」をはじめとしたコスチューム5種類、特別武器「サムライエッジ・アルバートモデル」がまとめて手に入る。「バイオハザード RE:2」の楽しみを更に広げてくれるDLCパックだ。

■予約購入で特典を手に入れよう

PlayStation4 パッケージ版「バイオハザード RE:2」、「Z Version」に同梱されたプロダクトコードで数量限定特典の特別武器「サムライエッジ・クリスモデル」と特別武器「サムライエッジ・ジルモデル」をプレゼント。確実に手に入れるには予約がおススメだ。もちろんダウンロード版の予約購入でもプレゼントされる。

※PlayStation4、Xbox One、Steam全てのハードに同じものが付与されます。

※パッケージ版は数量限定です。数に限りがありますので予めご了承下さい。パッケージ版はプロダクトコードを印刷したチラシが封入されます。コードの有効期限は2019年6月25日(火)23時59分までです。プロダクトコードは、1回のみ利用可能です。また、特典を入手いただくにはPlayStation Networkへの接続環境が必要です。

※ダウンロード版への特典の付与は予約購入の方が対象となります。ダウンロード版の予約購入受付期間は2018年8月10日(金)~2019年1月24日(木)23時59分までです。

※本コンテンツは後日有料での配信を予定しています。

■バイオハザード RE:2 COLLECTOR'S EDITION

“コレクターズ エディション”も同時発売。ラクーン市警の資料ボックスを模した化粧箱には迫力のフィギュアを中心に、アートブック、サウンドトラックCDなど豪華アイテムが詰め込まれており、「バイオハザード RE:2」の世界観を存分に味わうことができる。さらに同梱されているプロダクトコードでExtra DLC Packをダウンロードすればゲーム本編の楽しみも広げてくれる。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

※数に限りがございます。予めご了承下さい。

※「Extra DLC pack」を入手いただくには、PlayStation Networkへの接続環境が必要です。

※「Extra DLC pack」は、2019年1月25日(金)より1,389円(税抜)で有料配信を予定しております。

BIOHAZARD RE:2 レオン・S・ケネディ フィギュア

本作の主人公の1人である、R.P.D.へ配属された新人警官「レオン・S・ケネディ」を細部まで忠実に再現したフィギュア

BIOHAZARD RE:2 Artbook -Ben's File-

ゲーム中に登場するフリーのジャーナリスト「ベン・ベルトリッチ」が残したR.P.D.の内情を撮影したフィルムや資料をラクーンシティでの事件後、アメリカ合衆国の諜報機関が取得。極秘調査資料としてファイリングしたものを再現。<本文A4サイズ、32P>

BIOHAZARD RE:2 Special Soundtrack

本作のために書き下ろされた新曲や原曲のアレンジを含めた全25曲を収録

BIOHAZARD RE:2 ”R.P.D.” 改築計画全体図

ラクーンシティ警察署が美術館から改築された際に、改築計画の図面としておこされたものを再現<B2サイズ・両面印刷>

BIOHAZARD RE:2 Extra DLC pack Productcode

「Extra DLC pack」には次のものが含まれます。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.