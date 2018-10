俳優の竹内涼真さんが8日に行われた『2018世界バレー女子 2次ラウンド 日本×プエルトリコ』(TBS系)の応援ゲスト解説として出演し、Tシャツ姿もかっこいいと話題になっています。

■日の丸Tシャツが似合う!

今回、日の丸のJAPANTシャツで解説に臨んだ竹内さん。

いつもとは違うスポーツマンのルックスに反響が寄せられています。

「JAPANのロゴ 日の丸の付いたTシャツ 似合いますね。なぜって彼がスポーツマンであったから」

「爆イケです♥」

「おおお!かっこいい!真正面からの涼真くんありがとうございます!」

■スポーツマンならではの熱い解説

竹内さんは、学生時代はサッカー、現在もトレーナーのもとでトレーニングを続けています。

スポーツマンならではの熱い解説を楽しんだ様子。

「さすが盛り上げ上手な涼真くん!門外漢だろうけど、そこは山本さんに聞きながら、スポーツマンならではの視点で自分も楽しみながら観戦してたのがよかった」

「副音声楽しかったです。裏話も聞けて。竹内涼真君のスポーツに対して視点が分かったような気がします。そしてバレーをリラックスして見れました」

「涼真くんの後押しのパワーは、スゴイですね!」

今年のサッカーワールドカップは、現地まで応援に駆け付けたほどのスポーツ好きな竹内さん。

日本が勝利したのも竹内さんをはじめとする応援のパワーがあったからもしれませんね。

■新ドラマに期待の声

竹内さんは今週日曜から放送される『下町ロケット』(TBS系)に出演。2015年10月期の放送されたドラマの新シリーズで、竹内さんは、真正直で周りから信頼される、アツい心を持った若き技術者を演じます。

放送開始前から期待の声が続々と寄せられており、スポーツ観戦する様子とはまた違った、アツい竹内さんが見られるのが楽しみですね。

