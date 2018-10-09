名古屋波士顿美术馆闭馆 20年历史落幕

【共同社10月9日电】作为美国波士顿美术馆全球唯一姐妹馆的日本名古屋波士顿美术馆（位于名古屋市中区）8日闭馆，约20年历史落下帷幕。参加闭馆仪式的美国波士顿美术馆馆长马修･泰特鲍姆表示：“多亏了名古屋，我们的珍贵藏品能介绍给日本。想对20年的国际合作表示感谢。”

当天约有4300人访问了该馆。几乎每年都来看展的名古屋市居民铃木爱子（60岁）表达了惜别之情，表示“能在名古屋看到名贵的展品，得到了很好的体验。闭馆令人惋惜。”

名古屋波士顿美术馆1999年开馆。该馆并无自有收藏品，以从约50万件藏品中租借的方式进行展示。莫奈、雷诺阿等印象派展和葛饰北斋浮世绘展深受好评。在2009年举行的高更展中，被视为珍藏不借的高更代表作《我们从哪里来？我们是谁？我们到哪里去？》也在名古屋展出，2个月的展期中吸引了约15万人前来观看。

最初该馆预计每年迎客33万人次，但除首年度外的多数年份仅迎客十几万人。爱知县和名古屋市为其提供了财政支援，但慢性亏损持续，运营该馆的公益财团法人“名古屋国际艺术文化交流财团”2016年决定闭馆。

名古屋市表示，为了国内今后举行波士顿美术馆巡展时也能在本市举行，将与美方合作。（完）