【知ってた？！】レディー・ガガ以外に『アリー/ スター誕生』の主役候補だったセレブ6人

ガガとブラッドリー・クーパーの主演映画『アリー/ スター誕生』は、公開後たちまち世界で「素晴らしい映画」と話題になっています。2人が主役に決まる前は、どんな豪華セレブが候補に上がったのでしょうか?!

『アリー/ スター誕生』の主役候補だったセレブ6人

海外で続々と上映開始している映画『アリー/ スター誕生』の主役は、ご存知の通りレディー・ガガと

ブラッドリー・クーパー。本作のリメイクプロジェクトは2002年から始まり、様々な俳優が主役の候補に上がりました。本作に出演するかもしれなかった俳優たちをご紹介します!

ビヨンセ

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/W-CTOsb7FgDYLgOcixfPO8Ubfg/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/882/n/44701584/f9cedb4343600c25GettyImages-466537514/i/Beyonc%C3%A9.jpg

2010年にニック・カサヴェテス監督が『スタア誕生('37)』のリメイク版の制作を交渉していた際、ビヨンセが主役を演じることが濃厚でした。2011年にはカサヴェテス監督に代わり、クリント・イーストウッド監督が本プロジェクトに就任し、引き続きビヨンセが主役第一候補に。

2012年2月の公開が予定されていたようですがが、ビヨンセの妊娠により一旦延期!その後何度か延期され、2016年にはビヨンセの希望ギャラに応えられないという理由で泣く泣くプロジェクトが中止されてしまいました。

レオナルド・ディカプリオ

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/CqubwBdOIxHvWUFHmOIbPY-Y3Jo/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/887/n/44701584/f58f262106593989_GettyImages-615936204/i/Leo-DiCaprio.jpg

ビヨンセの相手役として候補に挙がっていたレオナルド・ディカプリオ。しかし、レオ様は本作にあまりアカデミー賞のポテンシャルを感じなかったのか出演を辞退したそう。。

アリシア・キーズ

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/dBEFZmBzQxj-NjjVSHobdsSeWxw/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/890/n/44701584/5de4c912b431dbcb_GettyImages-945871846/i/Alicia-Keys.jpg

歌手アリシア・キーズのマネージャーは、彼女が主役のオファーを受けていたことを認めています。辞退したワケは、マネージャーが「彼女の初のメジャー映画はもっとチャレンジングな役である必要がある!」と主張したから。スクリーンでアリシアの美声も聴いてみたかった♪

トム・クルーズ

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/LTKIc-rJ1M64vGdZMl-sDCs3Llk/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/886/n/44701584/46d281875701eece_GettyImages-693134480/i/Tom-Cruise.jpg

『ロック・オブ・エイジズ』で披露した歌声を聴いて、イーストウッド監督はトム・クルーズを男性主役に抜擢するか検討しましたが、あいにく実現には至りませんでした。。

ジェニファー・ロペス

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/lvuQotVRQgB4mg7OgSwMOaD2k50/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/900/n/44701584/88927d080fb88711_GettyImages-632846580/i/Jennifer-Lopez.jpg

ジェニファー・ロペスも候補に上がりました。彼女を起用する場合は、これまでとはガラリと変えてラテンミュージック調にする予定だったそう。J.Loもこのコンセプトを気に入りましたが、制作側内部の問題が発生し、残念ながら夢のプロジェクトは消えてしまいました。

ウィル・スミス

https://media1.popsugar-assets.com/files/thumbor/d4CGFQbqKcd0yGzj6Y1KcFtWrU/fit-in/1024x1024/filters:formatauto-!!-:stripicc-!!-/2018/10/05/889/n/44701584/4c487d79da9bb539GettyImages-892127070/i/Smith.jpg

ビヨンセの相手役として候補に挙がっていたウィル・スミス。二人の豪華すぎる共演を誰もが期待したでしょうが、出演交渉は失敗に終わってしまいました。

日本公開は12月!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 24: Lady Gaga attends the premiere of Warner Bros. Pictures' 'A Star Is Born' at The Shrine Auditorium on September 24, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images)

他にもジョニー・デップやクリスチャン・ベールらも候補に挙がったそう!

晴れて主役を勝ち取ったレディー・ガガとブラッドリー・クーパー。二人の歌声の評価も高く、公開された地域では「もう一回観たい!」という声も相次いでいます。期待が高まる本作は、日本では12月21日公開。どうぞお楽しみに!

<参照>Actors Who Were Almost Cast in A Star Is Born | POPSUGAR Entertainment