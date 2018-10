■ザックス再登場!「いつか射す光」

ザックス from FINAL FANTASY VII

CV:鈴村健一

陽気でバイタリティーにあふれる神羅のソルジャー・クラス1st。「英雄になる」という夢を胸に抱くがとある任務のなかで事件に遭遇し親友のクラウドとともに捕らえられる。

後に脱走し決死の逃避行のなか「なんでも屋」になろうと決意した。

※再登場に伴い、レベル60までの強化が可能となっています。

■「いつか射す光」ストーリーガチャ開始!

ストーリーガチャでは、ザックス、ラグナ、レイルの★5武器をピックアップ!強力なEXアビリティ「アポカリプス」を装備可能になるザックス専用EX武器「エンハンスソード【VII】」が新登場します。

NEW!エンハンスソード【VII】※ザックス専用EX

■世界累計600万ダウンロード記念プレゼント!

多くの方に遊んでいただき、オペラオムニアは先日世界累計600万ダウンロードを達成いたしました。感謝の気持ちを込め、期間中ログインで6000ジェムをプレゼントしております。

受け取り期間:10月9日(火)4:00~10月16日(火)3:59

(C)2017,2018 KOEI TECMO GAMES/SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA