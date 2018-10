【イラスト＆レビュー】 シーズン3 #01『ゲーム・オブ・スローンズ』は2周目からがおもしろい！

今年からハマってる『ゲーム・オブ・スローンズ』。情報量の多い作品はやっぱり2周目からがおもしろい!という事で見返し、1話ごとのイラストと感想を書いています。シーズン3・第1話ではジョン・スノウが野人の居住地で「壁の向こうの王」マンス・レイダーと出会います。

シーズン2最終話ラストで1人取り残されたサムはホワイト・ウォーカーを目撃しますが、吹雪の向こうではナイツウォッチとホワイト・ウォーカーの戦闘が起きていた…ということが音声だけで描写されます。

気づいたら仲間の死体はあるわ生き残った仲間も血だらけだわで、新章の幕開けとしてのインパクト大。ジョンがいない間もナイツウォッチと行動を共にしているゴーストの姿も確認できてひと安心です。早速サムの危機を救ってくれるし、ゴーストがいる事での安心感すごくある!

一方、ジョンは捕虜の状態のまま野人の居住地へ。いよいよ「壁の向こうの王」であるマンス・レイダーが登場です。演じるのは映画でもおなじみキーラン・ハインズ!「キアラン」って表記する映画会社もありますね。

↓プライスレス!キーラン・ハインズ。

↓ピンクのシャツも意外と似合う!

わたしが好きなのは『ミュンヘン』のカール!『裏切りのサーカス』の「ソルジャー」ことロイ・ブランドもいいですよね〜〜この2本や『ロード・トゥ・パーディション』のように「あの映画に出てる俳優みんな良いよね〜!」って映画にはいつもキーランさんがいる気がする。

ちなみにわたしが以前投稿した『ビニー/信じる男』にも主人公の父親役で出ているんですが、この時のキーランさんのファッションが、これまでの高そうなスーツきちっと着てるイメージから想像もつかない感じなので未見の方はぜひ!

【イラスト&レビュー】マイルズ・テラー狂気の熱演!『ビニー/信じる男』| 海外ドラマboard

新章に進むと気になるのは何といっても新キャラですね!あ〜やっとこいつが!って感じで2周目ならではの再会がうれしい。

ジョンが本物と出会う前にマンス・レイダーだと勘違いするのは、今となっては「こいつが王なわけないだろ!」とつっこみたくなるトアマンド!タイプは違うけど野人界のサムというべきおちゃめさん。やっぱジョンはいつも深刻だから近くにこういう和み系がいないと。

↓ヒゲは自前で普段からトアマンドなクリストファー・ヒビュ。大好きな映画『フレンチ・アルプスで起きたこと』でも混じりっけなしのトアマンドだった。

↓『ワイルド・スピード ICE BREAK』にも出てました。ヒゲがあったかそうなので寒い場所が似合うね! プレミアではいつも奥様といっしょです。

そしてデナーリス勢ではミッサンディが登場!彼女も『ワイルド・スピード SKY MISSION』からのワイスピ組で、役柄はワイスピおなじみ「天才ハッカー」。「この子めちゃくちゃかわいい!」って思ってたのに、それがミッサンディとは最初気づかなくて。ガル・ガドットといい、ワイスピのキャスティングはお目が高いですね!

↓彼女とデナーリスとの女子同士って感じがすごく好きなんですよね。

前回、信頼していた侍女に裏切られてしまったデナーリスですが、やっぱり日常が殺伐としてるから、心の許せる同性の存在は必要不可欠なんじゃないでしょうか。そしてそれはなんだかんだシェイを近くに置いているサンサにも同じ事が言えるのかもしれません。

キングズランディングでは傷を負ったティリオンがほとんど軟禁状態で、サーセイの訪問にも斧をかまえて警戒している(傷を負わせた首謀者がサーセイなんだから無理もない)状態なので本当にかわいそう。そんな中、外の空気を吸いながらブロンと久々に語り歩くシーンは気持ちの良さが画面からも伝わってきます。やっぱこのコンビ良い!ポドリックも一緒なのが一層和みます。

↓この写真いいなあ!もうこれ…絵画やん!!

↓ポドリック役のダニエル・ポートマン。なんかいつも表情がいいんだよね〜

再びティリオンに仕えることになったブロン。友達なので王の手を解任されたティリオンに同情しそうなもんですがここでまさかの賃上げ要求!その理由が「あんたのせいで贅沢を覚えたから」って言うんだから爆笑。こんな理由ある!? いや〜〜わたしもたまに友達の知り合いあたりの人から絵の依頼受けても「ギャラ交渉めんどくせえな〜」って躊躇するからこれぐらい強気な事言ってみたいよ!

金マントたちに「この成り上がりが」とか言われても「そう!それがこの俺!」って腰に手。動じなさ、メンタルの強さ、ブレなさ…はGoT最強かも知れない!

↓スペインでのコミコンかな?ジェローム・フリンがゲストだなんていいな!

ティリオンはこの後タイウィンから出来損ないとかグサグサと残酷なこと言われるので、ほんとブロンとかポドリックが側にいてくれてよかったな〜と思います。いやもう、あんたの末息子がこの世界で一番まともだからね!? ってタイウィンに誰か言ってやってーーー!って感じ。

いや〜〜マージェリー。マージェリーが毎回気になりすぎて、ついついイラストに描いてしまうからダヴォスとかスタニス周辺をいつも描けないでいます。めっちゃおもしろい!

↓「私もね〜いろいろ考えてんのよ」

今回はジョフリーの見てる前で「慈善活動もやってます」アピールをしながら、孤児たちにおもちゃを配ってジョフリー王をよろしくキャンペーン…という一石二鳥!慈善事業は意識高い系セレブのたしなみですからね〜〜水たまりにドレスの裾を濡らして「こんなの気にしな〜い」って純粋アピールも無駄がない!

その晩はサーセイを交えてお食事会。マージェリーの胸全開にはもう目が慣れてきましたが今度は腰のところも肌見えてます。さらにベルト部分にはトゲだらけのバラのレリーフという戦闘力高めコーデ。対してサーセイ様は「甲冑の一部?」みたいな飾りの付いたドレスでこれまた戦闘態勢。どう見ても晩ごはん食べる格好じゃないよ。

この時のジョフリーがマージェリーに対してめっちゃソワソワしてて、ウィットに富んでるっぽい事言った後でちょっと自分でウケてる…そんな挙動不審さがイタいけどちょっとかわいくもある。この2人ほんとお似合いですよね。

↓ジョフリーのパネルの前でえっへん。

今後もマージェリはお着替えが多いので注目していきたいです!