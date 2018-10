アジア・オセアニア地域で最も速いプレイヤーを決める「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ2018 ネイションズカップ アジア・オセアニア選手権 決勝」は、2018年10月6日(土)~8日(月・祝)に、東京・お台場で開催された「東京モーターフェス 2018」内にて行われました。

同じ国・地域のドライバー同士で戦う「ネイションズカップ」のチャンピオンを決める本大会には、今年6月~9月にかけて行われた同レースでのポイントランキング上位30名の精鋭が集結。それぞれ日本(10名)、オーストラリア(10名)、香港(5名)、ニュージーランド(4名)、台湾(1名)から集まった、アジア・オセアニア地区トップ 30による地区最速の名誉、そして11月開催予定のワールドファイナルへの出場権を争う決戦を行いました。

10月6日(土)には、世界一のGT プレイヤーを決める「ワールドファイナル」出場権をかけた「ワールドファイナル出場者決定戦」により10名が選抜されました。日本、オーストラリア、そして香港/台湾/ニュージーランドブロックのから各上位2名、そして敗者復活戦ブロックからの4名がワールドファイナルに進出することになりました。

翌日の10月7日には選抜された10名による「アジア・オセアニア選手権 決勝」が行われ、栄えある“FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018”のアジア・オセアニアチャンピオンが決定さました。優勝者はオンラインランキング 1位の國分諒汰(Akagi_1942mi)選手でした。

本大会の結果の詳細はグランツーリスモ公式の特設ページでご確認頂けます。また大会の実況映像をPlayStation公式YouTubeチャンネルでご覧いただけます。ぜひトッププレイヤーの激闘をご覧ください。

大会特設サイト

https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/asia_final2018/

