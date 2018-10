本技術によりユーザーは、ニンテンドーeショップから小容量(数十メガバイト)のアプリをダウンロードすることで、サーバーからの動画ストリーミングを通じて本作品をプレイできます。

GPUサーバーによる高品位な表現と操作感を楽しめるほか、TVモード・テーブルモード・携帯モードのシームレスな切替にも対応。大容量のゲームデータをダウンロードする必要がないため、端末のストレージ容量やダウンロード待ち時間を気にせずゲームを楽しむことが可能です。

ゲーム専用機向け新作ゲーム作品のクラウドゲーム配信は世界初、ユビタスがNintendo Switch向けゲームに本技術を提供するのは今回が3作品目となります。

(C) 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin's Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.