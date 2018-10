日本初上陸も！ シカゴ発の人気クラフトビールと美味しいペアリングディナー「Craft Beer Dinner」

日本でもブームのクラフトビール。こだわりを持った様々な個性的なビールが飲めるということで、日本国内以外にも海外のブリュワーからも数多くのクラフトビールが入ってきています。

東京白金台のオールデイアメリカンダイニングの「BLUE POINT」では、日本初上陸というアメリカのクラフトビール「グースアイランド」に合わせたペアリングを楽しむディナー「Craft Beer Dinner」を15日より提供。今回は一足早くこのディナーコースを試食してきましたので、紹介いたします!

シカゴ発の人気クラフトビールを楽しむペアリングコース

「グースアイランド」はアメリカシカゴ発の人気のクラフトビール。「オンリーワンより、ナンバーワンのビールでありたい」というコンセプトで1988年に創業されました。オバマ前大統領のお気に入りのビールで、2010年のG20で各国首脳にも「312 Urban Wheat Ale」がプレゼントされたとか。

今回の「Craft Beer Dinner」コースでは、この「312 Urban Wheat Ale」や、アルコール度数14.1%の「Bourbon Country Stout」など、5種類のビールを用意。それぞれに合わせた料理がふるまわれました。

では、早速ペアリングを紹介していきたいと思います!

STARTER

「小さなふたつのトースト」×「Sofie」

■ビターマーマレード&ゴルゴンゾーラ/なめらかチョリソークリームの2種類のトースト

スターターにはBLUE POINTオリジナルのビターマーマレードとゴルゴンゾーラチーズを合わせたクリームと、チョリソーとクリームチーズで仕上げたクリームをサンドした小さなトーストが用意されました。

本当に小さくて、ひとつまみで食べられる感じです。今回のディナーのコンセプトは「ノンカトラリー、ワンハンド」ということで、手ひとつだけで食べられるメニューが揃っています。こちらも気軽に片手でパクッといっちゃいましょう。

■Sofie

合わせるビールは「Sofie」。オレンジピールの風味を添えて、なんとワイン樽で熟成したというベルギーファームエールだとか。まるでシャンパンを飲んでいるような口当たりの軽さが特徴。濃厚なチーズがサンドされたトーストにはぴったりです。

APPETIZER

「4種のアメリカン」×「312 Urban Wheat Ale」「Goose IPA」

■シカゴピザレッドクラムチャウダー/シカゴ Dog サラダ

最初のアペタイザーは、シカゴ名物のシカゴピザと、シカゴドッグの定番の具材であるトマト、オニオン、ナスのピクルス、ソーセージを紅芯大根で包んだサラダを用意。

小さなシカゴピザには、シーフードたっぷりのレッドクラムチャウダーが入っていますよ。小さいのになかなかのボリュームです。サラダはちょっとだけ和風なのがポイントです。

■312 Urban Wheat Ale

ビールはシカゴの市外局番「312」を名前に使ったウィートエールの「312 Urban Wheat Ale」を合わせて。おそらく、一番日本人の口に合う味だと思いますが、濃厚なクラムチャウダーには最高の組み合わせです。オバマ前大統領も愛した味を確かめてみて。

■ガーリックソフトシュリンプ/バッファローウィングチキン

もうひとつのアペタイザーは、ピリ辛フードを用意。スイートチリで味付けしたガーリックシュリンプと、ハラペーニョの辛さが際立つバッファローチキン。どちらもビールが進むメニューです。

ガーリックシュリンプに使われているのは殻ごと食べられるソフトシュリンプなので、そのままで。バッファローチキンも片手で豪快に行きたいところ。

■Goose IPA

IPAはインディアンペールエールの略で、今クラフトビール好きの中で人気のあるビール。ホップの香りと苦味が特徴のスタイルで、スパイシーな料理にピッタリ!バッファローチキンをつまみながら飲むと、思わず「合う!」と唸ってしまうペアリングです。

MAIN

「メキシコ産 PORK CHOPハーブ焼き」×「Goose Honkers Ale」

■ポークチョップ ハーブ焼き/チェダーチーズのエッグスラット/九州醤油で味付けした舞茸のグリル

メインはパセリ、タイムをたっぷりグリルした骨つきのポークチョップ。マッシュポテトを使ったチェダーチーズたっぷりのエッグスラットと、甘口の九州醤油で味付けをした舞茸のグリルが添えられています。

ポークチョップはそのまま食べてももちろん最高に美味しいのですが、ここはエッグスラットをつけて食べてみてください。マッシュポテトとの相性がとても合うんです。新しいおいしさを見つけることができますよ。

■Goose Honkers Ale

ペアリングのビールは、「Goose Honkers Ale」。フルーティーなホップの香りとモルトの苦味を感じられるビールで、ブランドの原点と言えるのだとか。Honkersとポークチョップは、グースアイランド本社のブルワーも絶賛する組み合わせなんだそう!

DESSERT

「栗のビターなCHOCOLATE &メイプルベーコンエスプレッソPANCAKE」×「Bourbon Country Stout」

■栗のブラウニー/シカゴのメープルベーコンドーナツをアレンジしたパンケーキ

最後はデザート!濃厚なチョコレートのブラウニーには栗が入ってしっかり秋の味わい。そしてシカゴ名物であるメープルベーコンドーナツをアレンジしたパンケーキの2種類が用意されました。

ビールに合わせるデザートということで、甘さすぎないブラウニーは大人の味。そして、メープルの甘さとベーコンの塩気が絶妙なバランスのパンケーキは、唸るおいしさです。

■Bourbon Country Stout

このデザートに合わせるのがアルコール度数14.1%という日本初上陸のビール「Bourbon Country Stout」。名前の通りバーボン樽で熟成されたスタウトは、見た目真っ黒で「これがビール?」という感じですが、味も普通のビールとは一線を画した驚きが待っています。一度飲んだら病みつきになるかも?

5種類のクラフトビールを美味しい料理と共に

今回は5種類のグースアイランドのビールを美味しい料理と共にいただきましたが、それぞれのビールの個性にピッタリあった料理で、どれも感動的。特にデザートは目からウロコの組み合わせでした。

紹介したペアリングコースは、10月15日から「BLUE POINT」で開始され、価格は8,000円(税サ別)。2名以上からで要予約になります。ビールに合わせたペアリングは今まであまりなかったので、ビール好きの方はこの機会に試してみてはいかがでしょうか?

「Craft Beer Dinner」メニュー

メニュー名:Craft Beer Dinner

コース料理:全8品/ビール5種類

価 格:8,000 円(税サ別)※サービス料 10%を頂戴いたします

販売期間:2018 年 10 月 15 日(月)~12 月 16 日(日)まで 提供

対 象:20 歳以上 提供条 件:2 名以上 ディナータイムのみ(17:00~)

予 約:要予約(前日 21:00 まで)

BLUE POINT

所在地:東京都港区白金台4丁目19番19号

営業時間:11:00~23:00(LO22:00)

定休日:なし

電話番号:03-3280-2020

公式サイト:https://www.tgn.co.jp/hall/shirogane/bp/

[All Photos by Kaori Simon]

Do not use images without permission.