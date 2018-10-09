イケメン役者育成ゲーム『A3!』各組ミニアルバム第3弾秋組＆冬組ジャケット写真ほか詳細公開！

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イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』 の各組ミニアルバム第3弾「VIVID EP」シリーズより、2018年11月7日に発売予定の秋組・冬組の詳細が公式サイトにて公開された。

今回のジャケットを飾るのは秋組が摂津万里・七尾太一・泉田 莇、そして冬組が月岡 紬・高遠 丞・ガイ。キャラクターデザイン冨士原良氏の描き下ろしで、発売中の春組・ 夏組同様マットなタッチで大人びた一面を見せている。期間限定特典のプレゼントコードでGETできる限定バクステストーリー付SRカードもこちらのイラストが使用される。(３人のうちいずれか１人を選択・最大まで開花されたSR++ 状態での付与)

また、同ミニアルバムの収録楽曲タイトルほか詳細が解禁となった。すでに解禁済の楽曲に加え、作詞：織田あすか（Elements Garden）・作曲：末益涼太（Elements Garden）・編曲：藤田淳平（Elements Garden）が手掛ける冬組新ユニットテーマ曲『Precious to us～僕らの季節～』、作詞：利根川貴之・作曲・ 編曲をebaが務める泉田 莇（CV:小西成弥）キャラクターソング『餓鬼扱い』、作詞・ 作曲・編曲を月蝕會議が務めるガイ（CV:日野 聡）キャラクターソング『DEFRAGMENTATION』の情報が初公開となった。豪華クリエイター陣による表情豊かな楽曲が収録される予定なので 待っていてほしい。

このほかミニアルバムには、2019年2月3日幕張メッセ国際展示場9〜11ホール、2019年2月17日神戸ワールド記念ホールの２か所での開催される本作初のライブイベント「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券も封入される予定（1枚につきいずれかの公演に2枚まで応募可能）。今後の情報の詳細は公式HP・ツイッターなどで順次お知らせ予定なのでぜひチェックしてほしい 。

同ゲームは2017年1月27日に配信を開始し、現在550万ダウンロードを突破。10月3日に発売となった同シリーズの『A3! VIVID SPRING EP』・『A3! VIVID SUMMER EP』はオリコンウィークリーチャートにてそれぞれ初登場2位・3位を獲得。今後も『A3!』のイケメン役者の“つぼみ” たちから目が離せない。

■『VIVID EP』シリーズリリース情報

●A3! VIVID AUTUMN EP

アーティスト：V. A.

2018年11月7日（水）発売

PCCG.1713 ￥2,000+税

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◆収録内容

秋組新ユニットテーマ曲

M1. SECOND SHOT 作詞・作曲・編曲：R・O・N

秋組［摂津万里、兵頭十座、七尾太一、伏見 臣、古市左京、泉田 莇

（CV:沢城千春、武内駿輔、濱 健人、熊谷健太郎、帆世雄一、小西成弥）］

秋組第四回公演曲

M2. RESPAWN 作詞・作曲：ANCHOR（ZiNG） 編曲：ZiNG

アベル&イヴァン［泉田 莇、摂津万里（CV:小西成弥、沢城千春）］

秋組第五回公演曲

M3. ロードトゥ饅頭マスター！ 作詞・やいり、橘 亮祐 作曲・やいり 編曲・橘 亮祐

チャン&ユン［七尾太一、泉田 莇（CV:濱 健人、小西成弥）］

泉田 莇キャラクターソング

M4. 餓鬼扱い 作詞：利根川貴之 作曲・編曲：eba

泉田 莇（CV:小西成弥）

M5.～M8. 各Instrumental

◆商品仕様

キャラクターデザイン冨士原良描き下ろしジャケット

◇期間限定特典

・限定イラストSRカードプレゼントコード

（摂津万里／七尾太一／泉田 莇から1人選んでダウンロードできます。）

【シリアルコード入力期限】2019.09.20 23:59まで

・「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券

【申込受付期間】2018.11.20 15:00まで

●A3! VIVID WINTER EP

アーティスト：V. A.

2018年11月7日（水）発売

PCCG.1714 ￥2,000+税

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◆収録内容

冬組新ユニットテーマ曲

M1. Precious to us～僕らの季節～ 作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：末益涼太（Elements Garden） 編曲：藤田淳平（Elements Garden）

冬組［月岡 紬、高遠 丞、御影 密、有栖川誉、雪白 東、ガイ

（CV:田丸篤志、佐藤拓也、寺島惇太、豊永利行、柿原徹也、 日野 聡）］

冬組第四回公演曲

M2. UNMASK 作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：R・O・N

ファントム&クリス［ガイ、月岡 紬（CV:日野 聡、田丸篤志）］

冬組第五回公演曲

M3. 獨行道 作詞：マイクスギヤマ 作曲：田中公平 編曲：中村博

宮本武蔵&佐々木小次郎［高遠 丞、ガイ（CV:佐藤拓也、日野 聡）］

ガイキャラクターソング

M4. DEFRAGMENTATION 作詞・作曲・編曲：月蝕會議

ガイ（CV:日野 聡）

M5.～M8. 各Instrumental

◆商品仕様

キャラクターデザイン冨士原良描き下ろしジャケット

◇期間限定特典

・限定イラストSRカードプレゼントコード

（月岡 紬／高遠 丞／ガイから1人選んでダウンロードできます。）

【シリアルコード入力期限】2019.09.20 23:59まで

・「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券

【申込受付期間】2018.11.20 15:00まで

■A3! BLOOMING LIVE 2019

日時・場所：

〇2019年2月3日(日)

幕張メッセ国際展示場 9〜11ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

15:30開場 16:30開演

〇2019年2月17日(日)

神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

15:30開場 16:30開演

チケット：9,800円（税抜）

出演者：

【春組】酒井広大（佐久間咲也役）、白井悠介（碓氷真澄役）、西山宏太朗（皆木綴役）、浅沼晋太郎（茅ヶ崎至役）、五十嵐雅（シトロン役※神戸のみ）、羽多野渉（卯木千景役）

【夏組】江口拓也（皇天馬役）、土岐隼一（瑠璃川幸役）、山谷祥生（向坂椋役）、廣瀬大介（斑鳩三角役）、小澤廉（三好一成役）、畠中祐（兵頭九門役※幕張のみ）

【秋組】沢城千春（摂津万里役）、武内駿輔（兵頭十座役）、濱健人（七尾太一役）、熊谷健太郎（伏見臣役）、帆世雄一（古市左京役）、小西成弥（泉田莇役）

【冬組】田丸篤志（月岡紬役）、佐藤拓也（高遠丞役）、寺島惇太（御影密役）、豊永利行（有栖川誉役）、日野聡（ガイ役※幕張のみ）

◆チケット

10/3・11/7発売の「VIVID EP」シリーズにチケット優先販売申込券封入！

※1枚につきいずれかの公演に2枚まで応募可能

申込受付期間：2018/11/20(火) 15:00まで

◆ライブビューイング：

両会場ともライブビューイング実施決定。「VIVID EPシリーズ」に封入されるチケット優先販売申込券の未使用シリアルナンバーが、後日実施されるライブビューイングの先行抽選申込にご利用いただけます。

※申込日程や劇場名は追ってお知らせいたしますが、ライブビューイングをご希望の方は申込券をなくさずお持ちください。

▼店舗別オリジナル特典情報

【きゃにめ】

ボイスドラマCD「ルーキーズカレー」(春夏秋冬４枚連動購入)

出演：卯木千景(CV. 羽多野渉)／兵頭九門(CV. 畠中祐)／泉田莇(CV.小西成弥)／ガイ(CV.日野聡)]

あらすじ： 監督への日頃の感謝を込めて特製カレー作りをすることになった新 メンバーの四人。とにかくスパイスを入れ激辛にしようとする千景、やる気はあるが技術は伴わない九門、ミスはしないが他の3人に押されがちな莇、命令には従順だが行動がズレてしまうガイ。前途多難なカレー作りの行く末は……。

【アニメイト全店（オンライン含む）】

ボイスドラマCD「リーダー会議2.5」( 春夏秋冬４枚連動購入)

出演：佐久間咲也(CV.酒井広大)／皇天馬(CV.江口拓也) ／摂津万里(CV.沢城千春)／月岡紬(CV.田丸篤志)

あらすじ：今後の稽古スケジュールについて相談するリーダー四人。新メンバーの生活様式や、進学して新生活を始めたメンバーたちの一日のスケジュールを確認し合って、改めて稽古スケジュールを決めていくことになるが…… 。

【アニメガ・文教堂（一部店舗除く）】B3タペストリー (春夏秋冬４枚連動購入／絵柄：夏組)

【Amazon.co.jp】2Lサイズブロマイド3枚セット(春夏秋冬４枚連動購入／絵柄：冬組)

【HMV全店（一部店舗除く）/ HMV & BOOKS online】A3クリアポスター(春夏秋冬４枚連動購入／絵柄：春組)

【タワーレコード（一部店舗を除く）】B3ポスター(春夏秋冬４枚連動購入／絵柄：秋組)

■ゲーム情報

『A3!（エースリー）』とは

大人気の恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』でお馴染のリベル・エンタテインメントが贈る大好評配信中のイケメン役者育成ゲーム (iOS版/Android版）！

・総勢24名のイケメン劇団員が登場！

・豪華フルボイスのメインストーリー！

・書き下ろしヴォーカル楽曲多数！

春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ” 状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせるゲーム！待望の第二部好評配信中！

――ストーリー

「カントク！オレたちを…咲かせてください！」

東京の郊外の街、天鵞絨（ビロード）町。この町には『 ビロードウェイ』と呼ばれる通りがあり、多くの劇団が拠点にする劇団員の聖地となっている。 突然届いた一通の手紙を頼りにこの地に降り立ったあなた。元舞台役者のあなたが出会ったのは―…【・借金まみれ！・お客ゼロ！・劇団員たった1名！】 かつての栄光を失った潰れかけのボロ劇団！ひょんなことからその劇団を立て直す事になったあなたは、劇団の主宰兼『総監督』を任されることになって―…？

【公式サイトURL】：https://www.a3-liber.jp

【公式Ｔｗｉｔｔｅｒ】：https://twitter.com/mankai_company

【iOS URL】 https://itunes.apple.com/jp/app/a3!/id1160565264?l=ja&ls=1&mt=8

【Android URL】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.liberent.mankai