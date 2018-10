『シカゴ・ファイア』ドーソンの後任であるアニー・イロンジーって？

海外ドラマ専門チャンネルAXNでも放送中の大人気消防ドラマ『シカゴ・ファイア』を降板したモニカ・レイモンドの後任の女優とは?

このお話の主人公

CHICAGO, IL - SEPTEMBER 10: Annie Ilonzeh attends the 2018 press day for 'Chicago Fire', 'Chicago PD', and 'Chicago Med' on September 10, 2018 in Chicago, Illinois. (Photo by Timothy Hiatt/Getty Images)

アニー・イロンジー(Annie Ilonzeh)

生年月日:1983年8月23日

出身地:アメリカ・テキサス州

身長:169cm

主な出演作:『パーソン・オブ・インタレスト』ハーパー・ローズ役

CHICAGO FIRE -- 'Going to War' Episode 702 -- Pictured: Annie Ilonzeh as Emily Foster -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

アニー・イロンジーは1983年8月23日アメリカ・テキサス州生まれの35歳。

2007年にコメディ・ドラマ『ママと恋に落ちるまで』でデビュー。

映画『そんな彼なら捨てちゃえば?』や『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』などへの出演を経て、2011年、リブート版『チャーリーズ・エンジェル』でケイト・プリンス役を演じ、有名に。

『スイッチ ~運命のいたずら』『ARROW/アロー』『パーソン・オブ・インタレスト』などへの出演で知名度を上げつつある注目女優である。

2018年9月から放送中の『シカゴ・ファイア』シーズン7では、モニカ・レイモンド演じる救急隊員のガブリエラ・ドーソンの後任であるエミリー・フォスター役を演じている。

CHICAGO FIRE -- 'The Grand Gesture' Episode 623 -- Pictured: (l-r) Jesse Spencer as Matthew Casey, Monica Raymund as Gabriela Dawson -- (Photo by: Elizabeth Morris/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)

『シカゴ・ファイア』を降板することになったモニカ・レイモンド演じるガブリエラ・ドーソンの夫と言えば、ジェシー・スペンサー演じるマット・ケイシーだが、ドーソンがいなくなることでケイシーにどのような影響がもたらされるのだろうか。

このほど、ショーランナーが語ったところによれば、「ケイシーは大きく取り乱すことだろう。新シーズンの初回で、衝撃的かつ思いもよらない出来事が起きるんだ。そこでケイシーは、ハッキリと‘‘終わり’’を痛感することになる」。

どうやらシーズン7の序盤でドーソンとケイシーの関係を終わらせる、重大な出来事が起きるようだ。

ケイシー役のジェシー・スペンサーは、「悲劇的な終わり方だけど、ケイシーはきっと立ち直る」と語っていることから、これまでにキャストが降板してきた状況と同じく、ドーソンが何か悲劇に見舞われることは間違いなさそうだ。

他のキャストたちに大きな衝撃を与えたモニカの降板だが、ケイシーの新たな一面を見れるならば、楽しみにしておきたい。