イベント後編からは新キャラクター闇の世界を統べる吸血鬼「Hw.アルトフェイル」が登場するほか、初回クリア報酬としてゲーム内スタンプになった「Hw.アルトフェイル」が手に入ります。

また、交換所アイテムに新たに「フランプキン(剣士カボ専用衣装)」「首なしデュラハン(クラウシュ専用衣装)」「★6閻魔界のオーブ」等が追加されます。

さらに、公式Twitterでは、本日よりランズベリー・アーサーさんの貴重なサイン色紙が抽選で当たるプレゼントキャンペーンもスタートしました。

■イベント「ハロウィンの奇劇」あらすじ

はぐれた仲間の手がかりを得て、貴族の館に乗り込むレナス。館を乗っ取り、兵士たちを従える吸血鬼の正体とは……。

期間

後編開始:2018年10月9日(火)18:00

終了:2018年10月31日(水)13:59

※交換所は2018年11月7日(水)13:59までご利用いただけます。

初回クリア報酬:ゲーム内スタンプ「Hw.アルトフェイル」

追加された交換アイテム

剣士カボ専用衣装「フランプキン」

クラウシュ専用衣装「首なしデュラハン」

■ランズベリー・アーサーさんのサイン色紙プレゼントキャンペーンスタート!

今回「Hw.アルトフェイル」を演じるランズベリー・アーサーさんから、イベント中の台詞が記載された貴重なサイン色紙が届きましたので、プレゼントキャンペーンとして、抽選で1名様にサイン色紙をプレゼントします。「ヴァルキリーアナトミア」公式アカウント(https://twitter.com/VALKYRIE_VA)をフォローし、当該キャンペーンツイートをリツイートするだけで、どなたでも参加できます。(期限:2018年10月31日まで)

