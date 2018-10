クラリオン、「Door to Door ナビゲーション」などを紹介予定…CEATEC 2018

クラリオン ブースイメージ

クラリオンは、10月16日から19日まで幕張メッセで開催されるIT技術とエレクトロニクスの国際展示会「CEATEC JAPAN 2018」に出展する。

クラリオンブースの出展テーマは「Smart Cockpit Solutions~Imagine the Future, Bring it to Life~」。クラリオンが未来に描く、豊かで安全なクルマ社会の未来に向けて生活空間と移動空間をシームレスにつなぐスマートコックピットソリューションを紹介する。

「Door to Door ナビゲーション」では、自宅に居ながら最終目的地まで一発ルート探索が可能。目的地周辺で車を駐車場に止めてから、徒歩ルート表示もできるQuad Viewナビゲーションのデモを行う。さらに、観光地でのカーナビゲーション利用者に向けたドライブプラン提案ニーズに対応するソリューション、商用車向けのソリューションとしてIoTを活用し安全運行をサポートする「Smart Cockpit for Enterprise」の提案などを実施。また、ドアスピーカーを使用せず、振動スピーカーを活用した新しい音響システム「ドアスピーカーレスオーディオシステム」を初展示する。