■イベント「時空を超える歌声」開催！

マクロス3作品「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」「劇場版マクロスF～サヨナラノツバサ～」「マクロスΔ」が期間限定参戦するイベントを開催中！報酬はロイ・フォッカーが乗る「VF-1S バルキリー（ストライクパック）☆」に加え、大器型の◆ユニットや、過去イベントの報酬機ミラージュが乗る「VF-31C ジークフリード（スーパーパック）☆」！さらに、本イベントで登場するユニット用の専用化可能パイロットパーツも手に入る！

開催期間：開催中～10/15 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※そのほか詳細はアプリ内をご確認ください。

注目のイベント報酬紹介

ロイ・フォッカー

ミラージュ・ファリーナ・ジーナス（CV：瀬戸 麻沙美）

一条輝／リン・ミンメイ（CV：野島 健児／飯島 真理）

ハヤテ・インメルマン（CV：内田 雄馬）

クラン・クラン

オズマ／ランカ（CV：小西 克幸／中島 愛）

アルト／シェリル（CV：中村 悠一／遠藤 綾）

■「イベント攻略ガシャ」開催！

イベントの特効ユニットが登場する「イベント攻略ガシャ」開催！初回はΩクリスタル30個で引けます。さらに、10連ガシャ3回ごとにSSRが確定！

SSRラインナップは一条輝とリン・ミンメイが乗る「VF-1A バルキリー（スーパーパック）」（大器型）新技実装、オズマとランカが乗る「VF-25S メサイア（アーマードパック）」（大器型）クラン・クランが乗る「クァドラン・レア」（大器型）

そしてΩスキル実装型でアルトとシェリルが乗る「YF-29 デュランダル（スーパーパック）［Ω］」（Ωスキル搭載型）同時に同じラインナップが有償Ωクリスタル10個で引ける1体のみSSR排出率30％の1回だけの10連ガシャも開催中！

開催期間：開催中～10/16 15:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※そのほか詳細はアプリ内をご確認ください。

※「大器型」とは、レベル61以降パラメータの上昇値が大きいユニットです。

※Ωスキル搭載型ユニットは全く同一のユニットで強化することでΩスキルを開放することができます。

ピックアップユニット紹介

■「イベント攻略ガシャ2」開催！

期間限定参戦「マクロスΔ」からハヤテの「VF-31J ジークフリード（スーパーパック）」が再登場！1日1回限定の10連ガシャです。また、SSRが確定で手に入ります。

開催期間：開催中～10/16 15:59まで

※予定は予告なく変更する場合がございます。

※そのほかSSRラインナップや詳細はアプリ内をご確認ください。

※すでに所持している同ユニットにも特効効果は適用されます。

■ログインキャンペーン

今ならログインするだけで期間限定参戦「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」に登場するイベント「時空を超える歌声」の特効ユニット「SR VF-1A バルキリー（スーパーパック）」をプレゼントします！

開催期間：開催中～10/15 13:59まで

※予告なく変更・終了する場合がございます。

※そのほか詳細はアプリ内をご確認ください。

■「生スパロボチャンネル」概要

スーパーロボット大戦シリーズに携わる開発者のトークや「スーパーロボット大戦X-Ω」の最新情報、企画コーナー、番組プレゼントなど、もりだくさんでお送りします。

配信日時：2018年10月11日（木）21:00～22:00（予定）

配信ページURL

ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/watch/lv316031647

Youtube LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=cKwWpckowxM

出演者

声優 赤羽根健治、相沢舞

お笑い芸人がっつきたいか

スーパーロボット大戦シリーズプロデューサー 寺田貴信（B.B.スタジオ）

「スーパーロボット大戦X-Ω」プロデューサー オオチヒロアキ（バンダイナムコエンターテインメント）ほか

番組スケジュール

「スーパーロボット大戦X-Ω」コーナー

新規参戦告知や、ゲーム情報をご紹介！

「スーパーロボット大戦」シリーズ関連商品紹介コーナー

「スーパーロボット大戦」シリーズに関連する商品をご紹介！

企画コーナー

「スーパーロボット大戦X-Ω」スペシャルコーナー！

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