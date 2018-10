■「BDFF」×「グリムノーツ Repage」10月15日よりコラボ開始!

本コラボイベントでは、「BDFE」の世界に、「グリムノーツ Repage」の人気キャラクターになりきれる装備が手に入るなど双方の世界観が楽しめる特別なイベントとなっている。詳細は、後日公開される予定だ。また、コラボイベント開催に先駆けて150個の「ミスリル」が抽選であたる「フォロー」&「リツイート」キャンペーンが10月9日より開催される。

■コラボ開催記念 リツイートキャンペーンが実施!

10月9日より、BDFE公式Twitterアカウントにて、フォローして対象ツイートが1,000リツイート達成すると全ユーザーにミスリル15個がプレゼントされる「フォロー」&「リツイート」キャンペーンが実施。さらに、「フォロー」&「リツイート」した人の中から抽選で5名にミスリル150個がプレゼントされる。

公式Twitterアカウントはこちら

https://twitter.com/BDFE_OFFICIAL

対象ツイートはこちら

https://twitter.com/BDFE_OFFICIAL/status/1049572020923465729

実施期間

開催中~10月14日23時59分まで

(C) 2016-2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.