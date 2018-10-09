Halo at 四畳半、メジャーデビューフルアルバムから「ヒューズ」MV公開！

Halo at 四畳半が10月17日に発売するメジャーデビューフルアルバム『swanflight』収録曲「ヒューズ」のミュージックビデオがYouTubeにて公開された（こちらをクリック）。
「ヒューズ」のミュージックビデオは、B'z、ONE OK ROCK、SHISHAMOなど手掛けたフカツマサカズを監督に迎えて制作。定格以上の電流が流れると切れてしまう電子部品“ヒューズ”を“赤い糸”に例えて、女性目線で語られる失恋を穏やか且つ美しい映像で表現した新境地的映像作品だ。
また、リードトラック「悲しみもいつかは」が、全国放送局パワープレイ／番組内OAローテーションに多数決定。東北エリアFM6局のパワープレイをすべて獲得、スペースシャワーTV「POWER PUSH」、M-ON! TV「M-ON！Recommend」など番組内ウィークリーローテーションを含めて、音源とミュージックビデオが大量OA中だ。
■ラジオ局パワープレイ／番組内OAローテーション
▼札幌地区
AIR-G’「AIR-G' 10月度パワープレイ」
STVラジオ「10月の推薦曲」
▼東北地区：
FM青森「MONTHLY ON AIR」10月度
FM岩手「Reputation Cut's」10月度
Date fm「Mega Play」10月度
FM秋田「MONTHLY SELECTION」10月度
FM山形「マンスリープレイ」10月度
ふくしまFM「プライムミュージック」10月度
▼関東甲信越地区
NHK-FM「ミュージックライン」10月・11月度オープニングテーマ
・「ヒューズ」で決定
NACK5「パワープレイ」10月度後期
bayfm「MIDNIGHT POWER PLAY」(10/1-10/21)
FM FUJI「SOUND FOREST」10月度
文化放送「ガキパラプッシュ！」10月度
ラジオ日本「パワーチューン」10月度(10/1-10/15 OA)
FM-NIIGATA 「パワープレイ」10月度
BSN新潟放送 「ウィークリーチューン」10月度(10/15-10/21)
FM GUNMA 「パワープレイ」10月度
RADIO BERRY(FM栃木)「B-HOT！」10月度
CRT栃木放送 「Monthly DELIPOP」10月度
YBS山梨放送 「Oh! My Hits」10月度(10/8-10/21)
FM長野「Oasis 79.7」エンディングナンバー(10/15-10/18)
FM長野「ラジモ」今週のヘビロテ(10/22-10/25)
SBC信越放送 今朝の一曲(10/1-10/5)
▼名古屋地区
東海ラジオ「DEEP in TOKAI」10月度ピックアップアーティスト
＠FM「ROCK YOU」9月エンディングテーマ
MID-FM「邦楽 HIGH POWER PLAY」10月度
・「アルストロメリア」で決定
FM岐阜「FM GIFU G-POWER PLAY」10月度
FM石川「MUSIC PICK UP」10月度
FM-N1(石川県)「FM-N1 iMA音楽」(パワープレイ)10月度
FM福井「ヘビーローテーション」10月度
▼福岡地区
FM佐賀「Gat's Morning！」Weekly Cut's!／10/8(月)〜10/12(金)
FM佐賀「CHANGE」Fms Weekly Push!／10/8(月)〜10/12(金)
■CS系音楽チャンネル／音楽番組 パワープレイ／テーマソング
スペースシャワーTV「POWER PUSH」10月度
M-ON! TV「M-ON! Recommend」(10/1～10/31)
HTB「夢チカ18」10月度オープニングテーマ
テレビ大阪「JAPAN COUNTDOWN」10月度エンディングテーマ
NIB長崎国際テレビ「AIR」10月度Catch Up！
OAB大分朝日放送「SOLD OUT」10月度POWER PLAY