イケメン役者育成ゲーム『A3!』各組ミニアルバム第3弾「VIVID EP」シリーズより、秋組＆冬組ジャケット写真ほか詳細公開

イケメン役者育成ゲーム『A3!(エースリー)』の各組ミニアルバム第3弾「VIVID EP」シリーズより、2018年11月7日（水）に発売予定の秋組、冬組の詳細が公開となりました！

今回のジャケットを飾るのは秋組が摂津万里、七尾太一、泉田 莇の3人、そして冬組が月岡 紬、高遠 丞、ガイの3人で、キャラクターデザイン冨士原良氏の描き下ろし。発売中の春組・夏組同様マットなタッチで大人びた一面が印象的で、このイラストは期間限定特典のプレゼントコードでGETできる限定バクステストーリー付SRカードにも使用されます。（3人のうちいずれか1人を選択・最大まで開花されたSR++状態での付与）。

さらに、同ミニアルバムの収録楽曲タイトルの詳細が解禁。このほかミニアルバムには、2019年2月3日（日）幕張メッセ国際展示場9～11ホール、2019年2月17日（日）神戸ワールド記念ホールの2か所での開催される本作初のライブイベント「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券の封入も予定されています（1枚につきいずれかの公演に2枚まで応募可能）。

『VIVID EP』シリーズリリース情報

◆A3! VIVID AUTUMN EPアーティスト：V. A.

2018年11月7日（水）発売

PCCG.1713/ 2,000円+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【収録内容】

秋組新ユニットテーマ曲

M1. SECOND SHOT 作詞・作曲・編曲：R・O・N

秋組［摂津万里、兵頭十座、七尾太一、伏見 臣、古市左京、泉田 莇

（CV:沢城千春、武内駿輔、濱 健人、熊谷健太郎、帆世雄一、小西成弥）］

秋組第四回公演曲

M2. RESPAWN 作詞・作曲：ANCHOR（ZiNG） 編曲：ZiNG

アベル&イヴァン［泉田 莇、摂津万里（CV:小西成弥、沢城千春）］

秋組第五回公演曲

M3. ロードトゥ饅頭マスター！ 作詞・やいり、橘 亮祐 作曲・やいり 編曲・橘 亮祐

チャン&ユン［七尾太一、泉田 莇（CV:濱 健人、小西成弥）］

泉田 莇キャラクターソング

M4. 餓鬼扱い 作詞：利根川貴之 作曲・編曲：eba

泉田 莇（CV:小西成弥）

M5.～M8. 各Instrumental

【商品仕様】

キャラクターデザイン冨士原良描き下ろしジャケット

●期間限定特典

・限定イラストSRカードプレゼントコード

（摂津万里／七尾太一／泉田 莇から1人選んでダウンロードできます。）

【シリアルコード入力期限】2019.09.20 23:59まで

・「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券

【申込受付期間】2018.11.20 15:00まで



◆A3! VIVID WINTER EPアーティスト：V. A.

2018年11月7日（水）発売

PCCG.1714/ 2,000円+税

アニメイトオンラインショップでの購入はこちら

【収録内容】

冬組新ユニットテーマ曲

M1. Precious to us～僕らの季節～ 作詞：織田あすか（Elements Garden）

作曲：末益涼太（Elements Garden） 編曲：藤田淳平（Elements Garden）

冬組［月岡 紬、高遠 丞、御影 密、有栖川誉、雪白 東、ガイ

（CV:田丸篤志、佐藤拓也、寺島惇太、豊永利行、柿原徹也、日野 聡）］

冬組第四回公演曲

M2. UNMASK 作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：R・O・N

ファントム&クリス［ガイ、月岡 紬（CV:日野 聡、田丸篤志）］

冬組第五回公演曲

M3. 獨行道 作詞：マイクスギヤマ 作曲：田中公平 編曲：中村博

宮本武蔵&佐々木小次郎［高遠 丞、ガイ（CV:佐藤拓也、日野 聡）］

ガイキャラクターソング

M4. DEFRAGMENTATION 作詞・作曲・編曲：月蝕會議

ガイ（CV:日野 聡）

M5.～M8. 各Instrumental

【商品仕様】

キャラクターデザイン冨士原良描き下ろしジャケット

●期間限定特典

・限定イラストSRカードプレゼントコード

（月岡 紬／高遠 丞／ガイから1人選んでダウンロードできます。）

【シリアルコード入力期限】2019.09.20 23:59まで

・「A3! BLOOMING LIVE 2019」チケット優先販売申込券

【申込受付期間】2018.11.20 15:00まで

A3! BLOOMING LIVE 2019

日時・場所：

●2019年2月3日(日)

幕張メッセ国際展示場 9～11ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

15:30開場 16:30開演

●2019年2月17日(日)

神戸ワールド記念ホール（神戸市中央区港島中町6-12-2）

15:30開場 16:30開演

チケット：9,800円（税抜）

出演者：

＜春組＞

酒井広大（佐久間咲也役）、白井悠介（碓氷真澄役）、西山宏太朗（皆木綴役）、浅沼晋太郎（茅ヶ崎至役）、五十嵐雅（シトロン役※神戸のみ）、羽多野渉（卯木千景役）

＜夏組＞

江口拓也（皇天馬役）、土岐隼一（瑠璃川幸役）、山谷祥生（向坂椋役）、廣瀬大介（斑鳩三角役）、小澤廉（三好一成役）、畠中祐（兵頭九門役※幕張のみ）

＜秋組＞

沢城千春（摂津万里役）、武内駿輔（兵頭十座役）、濱健人（七尾太一役）、熊谷健太郎（伏見臣役）、帆世雄一（古市左京役）、小西成弥（泉田莇役）

＜冬組＞

田丸篤志（月岡紬役）、佐藤拓也（高遠丞役）、寺島惇太（御影密役）、豊永利行（有栖川誉役）、日野聡（ガイ役※幕張のみ）

【チケット】

10/3・11/7発売の「VIVID EP」シリーズにチケット優先販売申込券封入！

※1枚につきいずれかの公演に2枚まで応募可能

申込受付期間：2018/11/20(火) 15:00まで

【ライブビューイング】

両会場ともライブビューイング実施決定。「VIVID EPシリーズ」に封入されるチケット優先販売申込券の未使用シリアルナンバーが、後日実施されるライブビューイングの先行抽選申込にご利用いただけます。

※申込日程や劇場名は追ってお知らせいたしますが、ライブビューイングをご希望の方は申込券をなくさずお持ちください。



■アニメイト特典情報

【アニメイト全店（オンライン含む）】

ボイスドラマCD「リーダー会議2.5」(春夏秋冬４枚連動購入)

出演：佐久間咲也(CV.酒井広大)／皇天馬(CV.江口拓也)／摂津万里(CV.沢城千春)／月岡紬(CV.田丸篤志)

あらすじ：今後の稽古スケジュールについて相談するリーダー四人。新メンバーの生活様式や、進学して新生活を始めたメンバーたちの一日のスケジュールを確認し合って、改めて稽古スケジュールを決めていくことになるが……。

ゲーム情報

『A3!（エースリー）』とは

大人気の恋愛リズムアドベンチャー『アイ★チュウ』でお馴染のリベル・エンタテインメントが贈る大好評配信中のイケメン役者育成ゲーム(iOS版/Android版）！

・総勢24名のイケメン劇団員が登場！

・豪華フルボイスのメインストーリー！

・書き下ろしヴォーカル楽曲多数！

春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ“つぼみ”状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせるゲーム！待望の第二部好評配信中！

iOS

Android

公式サイト

公式Twitter