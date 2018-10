劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』2019年3月上演決定! 出演者&公演情報が到着

劇団シャイニングが舞台化する、映画を題材とした『うたの☆プリンスさまっ♪』のオフィシャルプロジェクト「シアターシャイニング」シリーズ4作のうち、第1弾『ポラリス』に続く第2弾『Pirates of the Frontier』の上演が決定! キャストは「劇団シャイニング」シリーズ第1弾『天下無敵の忍び道』音也衛門役を演じた小澤廉さんがイッキ役を、第3弾『JOKER TRAP』よりRAN役を演じた小波津亜廉さんがマルロー役を、同じく第3弾『JOKER TRAP』よりCAMUS役演じた菊池修司さんが白い悪魔役を務めます。 脚本・演出は『天下無敵の忍び道』と同じく伊勢直弘さん。最速先行抽選販売お申し込みはこちらより、10月21日(日)23:59まで受付中です! 公演タイトル情報 ■タイトル:劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』



■東京公演 品川ステラボール

【期間】2019年3月15日(金)~ 3月24日(日)全13公演



■京都公演 京都劇場

【期間】2019年4月5日(金)~ 4月7日(日)全4公演



■脚本・演出

伊勢直弘



■音楽

Elements Garden



■出演

イッキ役/小澤廉

マルロー役/小波津亜廉

白い悪魔役/菊池修司



■チケット(東京公演/大阪公演共通)

・プレミアム席:12,000円(パンフレット・非売品ブロマイド3枚つき)

・S席:8,800円(パンフレットつき)

・A席:6,800円

・B席:4,800円 ※京都劇場のみ ※未就学児入場不可/パンフレット・非売品ブロマイドは劇場にてお渡しします



■劇団シャイニング オフィシャル最速先行抽選販売

http://eplus.jp/gs-pirates_of/ 【抽選申込期間】2018年10月8日(月祝)16:00~2018年10月21日(日)23:59

【抽選結果発表】2018年10月26日(金)13:00 ※お申込みにはイープラスの無料会員登録が必要です

※全席指定/1回のお申込みでお一人様4枚まで オフィシャルサイト



この記事を埋め込む この記事を埋め込む <script async src="https://www.nordot.jp/js/widgets-2.0.0.js" charset="utf-8"></script> <div class="nordot-post-detail" data-post-id="422336054671164513"></div> クリップボードにコピー