劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』2019年3月上演決定！　出演者＆公演情報が到着

劇団シャイニングが舞台化する、映画を題材とした『うたの☆プリンスさまっ♪』のオフィシャルプロジェクト「シアターシャイニング」シリーズ4作のうち、第1弾『ポラリス』に続く第2弾『Pirates of the Frontier』の上演が決定！

キャストは「劇団シャイニング」シリーズ第1弾『天下無敵の忍び道』音也衛門役を演じた小澤廉さんがイッキ役を、第3弾『JOKER TRAP』よりRAN役を演じた小波津亜廉さんがマルロー役を、同じく第3弾『JOKER TRAP』よりCAMUS役演じた菊池修司さんが白い悪魔役を務めます。

脚本・演出は『天下無敵の忍び道』と同じく伊勢直弘さん。最速先行抽選販売お申し込みはこちらより、10月21日（日）23:59まで受付中です！

公演タイトル情報

■タイトル：劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』



■東京公演 品川ステラボール

【期間】2019年3月15日（金）～ 3月24日（日）全13公演



■京都公演 京都劇場

【期間】2019年4月5日（金）～ 4月7日（日）全4公演



■脚本・演出

伊勢直弘



■音楽

Elements Garden



■出演

イッキ役／小澤廉

マルロー役／小波津亜廉

白い悪魔役／菊池修司



■チケット（東京公演／大阪公演共通）

・プレミアム席：12,000円（パンフレット・非売品ブロマイド3枚つき）

・S席：8,800円（パンフレットつき）

・A席：6,800円

・B席：4,800円 ※京都劇場のみ

※未就学児入場不可／パンフレット・非売品ブロマイドは劇場にてお渡しします



■劇団シャイニング オフィシャル最速先行抽選販売

http://eplus.jp/gs-pirates_of/

【抽選申込期間】2018年10月8日（月祝）16：00～2018年10月21日（日）23：59

【抽選結果発表】2018年10月26日（金）13：00

※お申込みにはイープラスの無料会員登録が必要です

※全席指定／1回のお申込みでお一人様4枚まで

オフィシャルサイト