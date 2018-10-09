劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』2019年3月上演決定！　出演者＆公演情報が到着

劇団シャイニングが舞台化する、映画を題材とした『うたの☆プリンスさまっ♪』のオフィシャルプロジェクト「シアターシャイニング」シリーズ4作のうち、第1弾『ポラリス』に続く第2弾『Pirates of the Frontier』の上演が決定！
キャストは「劇団シャイニング」シリーズ第1弾『天下無敵の忍び道』音也衛門役を演じた小澤廉さんがイッキ役を、第3弾『JOKER TRAP』よりRAN役を演じた小波津亜廉さんがマルロー役を、同じく第3弾『JOKER TRAP』よりCAMUS役演じた菊池修司さんが白い悪魔役を務めます。
脚本・演出は『天下無敵の忍び道』と同じく伊勢直弘さん。最速先行抽選販売お申し込みはこちらより、10月21日（日）23:59まで受付中です！
公演タイトル情報
■タイトル：劇団シャイニング from うたの☆プリンスさまっ♪『Pirates of the Frontier』
■東京公演 品川ステラボール
【期間】2019年3月15日（金）～ 3月24日（日）全13公演
■京都公演 京都劇場
【期間】2019年4月5日（金）～ 4月7日（日）全4公演
■脚本・演出
伊勢直弘
■音楽
Elements Garden
■出演
イッキ役／小澤廉
マルロー役／小波津亜廉
白い悪魔役／菊池修司
■チケット（東京公演／大阪公演共通）
・プレミアム席：12,000円（パンフレット・非売品ブロマイド3枚つき）
・S席：8,800円（パンフレットつき）
・A席：6,800円
・B席：4,800円 ※京都劇場のみ
※未就学児入場不可／パンフレット・非売品ブロマイドは劇場にてお渡しします
■劇団シャイニング オフィシャル最速先行抽選販売
http://eplus.jp/gs-pirates_of/
【抽選申込期間】2018年10月8日（月祝）16：00～2018年10月21日（日）23：59
【抽選結果発表】2018年10月26日（金）13：00
※お申込みにはイープラスの無料会員登録が必要です
※全席指定／1回のお申込みでお一人様4枚まで