■CINERIS SOMNIA

だれもいない砂浜で目を覚ました少女。残された妹の黄色いバケツ。砂の城。つい先ほどまでそこにいたはずの母親。目が眩んでしまいそうな日差しの中、少女はそっと足を踏み出す。

本作は日本のインディーデベロッパーNAYUTA STUDIOが「3dゲームを作りたい」、「想像した物語や世界をゲームで表現したい」という思いから開発した三人称の3Dアドベンチャーゲームです。美しく奇妙で不可思議な世界を探索しながら、純粋さや醜さ、喜び、不安など、人の内側にある綯い交ぜの感情と、儚い物語をお楽しみください。

Steam

https://store.steampowered.com/app/752470/CINERIS_SOMNIA/

PLAYISM

http://playism.jp/game/515/cineris-somnia

キャラクター

少女/The Girl

天真爛漫で好奇心が強い少女。お気に入りの水色のサンドレスを着て母親や幼い妹らと海へ行楽に訪れたが、目を覚ますとそこには誰の姿もなかった。

シャーロット/Charlotte

病を患い、療養所で暮らす少女。年齢の割に落ち着いており、大人びた雰囲気。大切な人と交わした約束が果たされることを夢見ている。

マリー/Marie

明るく、無邪気で活発な少女。なぜかパジャマ姿でケープを羽織り、深い森の中を走り回っている。ある目的のため森にやってきた。

オフィーリア/Ophelia

広大な領地と屋敷を持つ名家の令嬢。自分の容姿に劣等感があり、自己嫌悪が強い。愛情を受けず育ち、孤独で両親に言われるがままの日々を送る。

謎の男性/The Tall Man

黒い服を身に纏い、青い髪と金色の眼を持つ長身の男。

Nayuta Studio All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming media, Inc.