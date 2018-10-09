「バンドリ！ラジオ祭り！」が2019年2月8日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催！

ブシロードは、「バンドリ！ラジオ祭り！」を2019年2月8日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催すると発表した。

2019年2月8日（金）、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、「バンドリ！」初の単独ラジオイベント「バンドリ！ ラジオ祭り！」を開催いたします。

毎週放送中のラジオ「バンドリ！ポッピンラジオ！」「バンドリ！ ガルパラジオ with Afterglow」「RoseliaのRADIOSHOUT！」を軸に、「バンドリ！」に登場する5バンドのキャストが出演し、1日限りのスペシャルトークを展開いたします。

チケットは、ただ今先行抽選予約受付中！発売中のPoppinʼParty 11th Single「ガールズコード」初回生産限定分封入特典として、一次先行抽選申込券を封入いたします（応募期限︓10月18日（火）23:59まで）。また、11月8日（木）発売の雑誌「月刊ブシロード 12月号」には、二次先行抽選申込券を封入いたします。ぜひチケット先行にお申し込みの上、イベントにご参加ください！

■イベント詳細

会場

パシフィコ横浜 国立大ホール

日時

2019年2月8日（金）開場 18:00/開演 19:00（予定）

出演

  • Poppin'Party（愛美、大塚紗英、西本りみ、伊藤彩沙）
  • Afterglow（三澤紗千香）
  • Pastel＊Palettes（前島亜美、中上育実）
  • Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ）
  • ハロー、ハッピーワールド！（伊藤美来、豊田萌絵）

And more

チケット

S席（グッズ付指定席）…10800円（税込）
A席（指定席）…7560円（税込）
B席（指定席）…5400円（税込）

先行抽選予約

一次先行

発売中のPoppinʼParty 11th Single「ガールズコード」初回生産限定分封入特典として、一次先行抽選申込券を封入！（応募期限︓10月18日（火）23:59まで）

二次抽選

2018年11月8日（木）発売の雑誌「月刊ブシロード 12月号」に二次先行抽選申込券を封入！

「バンドリ！ ラジオ祭り！」特設ページ
https://bang-dream.com/radio-fes

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