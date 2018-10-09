2019年2月8日（金）、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、「バンドリ！」初の単独ラジオイベント「バンドリ！ ラジオ祭り！」を開催いたします。
毎週放送中のラジオ「バンドリ！ポッピンラジオ！」「バンドリ！ ガルパラジオ with Afterglow」「RoseliaのRADIOSHOUT！」を軸に、「バンドリ！」に登場する5バンドのキャストが出演し、1日限りのスペシャルトークを展開いたします。
チケットは、ただ今先行抽選予約受付中！発売中のPoppinʼParty 11th Single「ガールズコード」初回生産限定分封入特典として、一次先行抽選申込券を封入いたします（応募期限︓10月18日（火）23:59まで）。また、11月8日（木）発売の雑誌「月刊ブシロード 12月号」には、二次先行抽選申込券を封入いたします。ぜひチケット先行にお申し込みの上、イベントにご参加ください！
■イベント詳細
会場
パシフィコ横浜 国立大ホール
日時
2019年2月8日（金）開場 18:00/開演 19:00（予定）
出演
- Poppin'Party（愛美、大塚紗英、西本りみ、伊藤彩沙）
- Afterglow（三澤紗千香）
- Pastel＊Palettes（前島亜美、中上育実）
- Roselia（相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ）
- ハロー、ハッピーワールド！（伊藤美来、豊田萌絵）
And more
チケット
S席（グッズ付指定席）…10800円（税込）
A席（指定席）…7560円（税込）
B席（指定席）…5400円（税込）
先行抽選予約
一次先行
発売中のPoppinʼParty 11th Single「ガールズコード」初回生産限定分封入特典として、一次先行抽選申込券を封入！（応募期限︓10月18日（火）23:59まで）
二次抽選
2018年11月8日（木）発売の雑誌「月刊ブシロード 12月号」に二次先行抽選申込券を封入！
「バンドリ！ ラジオ祭り！」特設ページ
https://bang-dream.com/radio-fes
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