東野圭吾のベストセラー小説を日本に続き中国でも映画化 「ナミヤ雑貨店の奇蹟 再生」10月13日(土)公開

東野圭吾の原作を中国で再度映画化。ワン・ジュンカイ、ディルラバ・ディルムラット、ドン・ズージェンの若手三人が主演。監督は新鋭ハン・ジェが担当している。ジャッキー・チェンも特別出演。

ジャッキー・チェンが雑貨店の店主役で特別出演!

2017年に日本でも映画化されたベストセラー作家・東野圭吾の「ナミヤ雑貨店の奇蹟」を中国で再び映画化した感動作。人気アイドルグループのリーダーでもある「グレートウォール」のワン・ジュンカイ、TVドラマで人気のディルラバ・ディルムラット、「山河ノスタルジア」のドン・ズージェンの若手三人の主演で、「長江 愛の詩」のチン・ハンらが共演。さらにはジャッキー・チェンが特別出演。

監督・脚本(共同)はジャ・ジャンク―作品「世界」「長江哀歌」などで副監督を務めてきた新鋭ハン・ジェが担当している。

新年を迎えた三人組の青年のもとに過去からの手紙が……

2017年の大晦日。ある女性企業家を襲撃し、無人の雑貨店に逃げ込んだ三人組の孤児シャオポー(ワン)、トントン(ディルムラット)、アジェ(ドン)。時計の針が新年を告げると、シャッターの郵便受けから突然手紙が落ちて来た。それは何と1993年からの手紙だった。その雑貨店はかつて店主が手紙で悩み相談をすることで有名だったのだ。

青年たちは店主になりすまし悩み相談を始める

三人がまさかと思いながら返事を出すと、また過去からの手紙が届く。彼らは店主に成りすまして悩み相談を始めることにする。それは25年の時を超えて、それぞれの人生を変えていくことになる。

歌手を目指しているがうまくいかない青年、家族の問題を相談してくる男、生活のためホステスをしている女性が金銭的誘惑に悩む。様々な悩みが手紙で送られてくるのだが……。

「ナミヤ雑貨店の奇蹟 再生」

10月13日(土)より東京・シネマート新宿他で全国順次公開

出演/ワン・ジュンカイ、ディルラバ・ディルムラット、ドン・ズージェン、ジャッキー・チェン

監督/ハン・ジェ

配給/KADOKAWA

