Hey! Say! JUMPファンの問題行動に批判殺到!? 「とびっ子がみんな厄介だと思われる」

10月7日、「Hey! Say! JUMP LIVE TOUR SENSE or LOVE」の新潟公演が行われた。同イベントはジャニーズの人気アイドルグループ“Hey! Say! JUMP”の全国アリーナツアー。多くのファンが詰めかけたが、一方で“ファンのマナー”に苦言を呈する人も少なくない。

同ツアーは8月から行われており、東京公演を皮切りにメンバーが全国を回っていく。6日~7日の2日間にかけてコンサートが行われたのは、新潟県新潟市にある「朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター」。ライブ自体は大盛況のうちに終わったようだが、会場からの帰路でとある騒動が起こったという。

「ライブを終えたHey! Say! JUMPメンバーが乗る新幹線をファンが知り、東京駅が一時騒然としたそうです。SNSなどでは『ホームをダッシュしていた人たちを見かけたけど、Hey! Say! JUMPのファンだったのか』『キャリーバッグ引きずりながら走ってる人もいたし、東京駅がカオスすぎる』といった声が。また新幹線が遅延したとの報告もあり、『マナーを守らない一部とびっ子(Hey! Say! JUMPのファン)の“やらかし”が本当に迷惑』『とびっ子がみんな厄介だと思われるから、こういう行為は本当に控えて欲しい』と苦言を呈する人も続出しています」(芸能ライター)

Hey! Say! JUMPの姿を一目見ようとファンが殺到したようだが、“とびっ子”のマナーが問題視されたのは今回が初めてではない。

「ファンの素行はメンバーにとっても悩みの種となっているようです。昨年8月には八乙女光が、Johnny’s web内の『JUMPaper』で注意を喚起。空港や駅に殺到するファンに向けて、『他のメンバーを追いかけて僕に強く身体が当たったりするのは全然いいの。でも関係のない人に危害を加えてしまうと、そのうちに、ジャンプのライブの移動は危ないからって警告を受けて、まだまだ行きたい場所も行けなくなると思うの』と訴えていました」(同)

また最近では、King & Princeファンの行動が問題視されたばかり。しかしその時の教訓は、結局活かされなかったようだ。

「9月22日にはKing & Princeファンが新幹線に群がり、『めざましテレビ』(フジテレビ系)で取り上げられるなど大きな話題になっています。同番組で公開された動画には、車両の窓に張り付き撮影を行うファンの姿が。結局この新幹線は6分遅れて発車したそうです」(同)

アイドルの評判も落としかねないファンの迷惑行為。「同じファンだとは思われたくない」という冷静なファンもいるが、同じ過ちが繰り返されないことを祈るばかりだ。