厳しい戦時下を生き抜く少年と少女のアドベンチャー『My Memory of Us』Steamにて配信開始!

ポーランドのインディーデベロッパーJuggler GamesとパブリッシャーIMGN.PROは、アドベンチャー作品『My Memory of Us』の配信を開始しました。

本作は、EVIL KINGにより占領され、ロボット兵が街の至る所に出現するようになった戦時下を舞台としたアドベンチャーゲーム。 プレイヤーは隠密行動が得意な少年と、素早い移動が可能な少女を操作してゲームを進行させていきます。世界観は第二次世界大戦中にドイツの占領下であったポーランドをモデルとしており、作中のイベントは戦争の実話に基づいて描かれているとのことです。

危険な戦争の時代に紡がれる、友情と愛情を描いたストーリーの『My Memory of Us』は、SteamにてPCを対象に1,890円で配信中。その他GOG.com、HumbleStoreや、海外PS4/Xbox Oneでも販売されています。PC版は日本語にも対応済みです。