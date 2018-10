増築し続けないと、死ぬ。現存する世界最恐の屋敷を舞台にしたホラー映画『ウィンチェスターハウス　アメリカで最も呪われた屋敷』がブルーレイ＆DVDでリリース決定！！

(C)2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.

38年間、365日、24時間絶えず増改築を繰り返した最狂にして最恐の屋敷。今もなお存在する世界屈指の呪われた屋敷を舞台にした本格ホラー映画『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』のブルーレイとDVDが2019年1月9日に発売になることが決定した。

カリフォルニア州サンノゼ、 サウスウィンチェスター通り525番地。現在も異様な存在感を放ちそこに建ち続ける屋敷の名は、“ウィンチェスター・ミステリーハウス”。ウィンチェスター銃を開発し莫大な財産を築いた一族の未亡人、サラ・ウィンチェスターが銃の犠牲者の亡霊による呪いを封じるために絶えず増改築を繰り返した屋敷だ。

38年間に及ぶ増改築の末に10,000枚の窓ガラス、2,000枚ものドア、500を超える部屋数に膨らんだ屋敷は、“どこにも行き着かない階段”や“床に向かって開く窓”、“迷路のようなホール”“至る所にある数字の13にまつわる装飾” 等、常軌を逸した奇怪な構造へと変貌していった。呪い殺されたくなければ増築し続けなければならない、という恐るべき呪いは屋敷の中で今なお生き続け、現在でも数多くの心霊現象の目撃談を生んでいる。

監督は、『デイブレイカー』『プリデスティネーション』といった傑作で知られ、近年では『ソウ』シリーズの最新作『ジグソウ:ソウ・レガシー』の監督にも抜擢された天才双子監督、マイケル&ピーター・スピエリッグ兄弟。

主人公サラ・ウィンチェスターを演じるのは、『クィーン』 でアカデミー賞(R)主演女優賞を獲得した名女優、ヘレン・ミレン。本作は、彼女のキャリアの中でも初の本格ホラー映画出演となる。

取り憑かれたように増改築を繰り返すサラ・ ウィンチェスターの精神状態を判定するために、屋敷に送り込まれる精神科医エリックには、実力派として人気の高い俳優、ジェイソン・クラーク。さらに、スピエリッグ兄弟作品『プリデスティネーション』で注目を集めた若手実力派セーラ・スヌークが出演している。

この度発売になるセルブルーレイとDVDの特典映像にはメイキングおよび予告編集を収録する予定となっている。

【ストーリー】

娘、夫を突然の病気で次々と亡くした未亡人サラ・ウィンチェスター(ヘレン・ミレン)は、ウィンチェスター銃によって命を落とした人々の亡霊から逃れる為に毎日24時間、妄信的に増改築を繰り返し、彼女の住む屋敷は500の部屋を有する奇怪な屋敷へと変貌を遂げていた。サラの言動を訝しく思った経営陣は精神不安を理由にサラから経営権を奪うため、精神科医のエリック(ジェイソン・クラーク)を屋敷に送り込む。亡霊の存在に懐疑的だったエリックだったが、毎晩、怪奇的な現象に苦しめられ、次第に追い込まれていく。不審に思ったエリックが屋敷を調べると厳重に閉じられた禍々しい部屋があることを発見する。ウィンチェスターハウスに巣くう亡霊の正体とは何なのか?

【CAST】

ヘレン・ミレン『クィーン』

ジェイソン・クラーク『ターミネーター:新起動/ジェニシス』

セーラ・スヌーク『ジェサベル』

フィン・シクルーナ=オープレイ

エイモン・ファーレン『ツイン・ピークス The Return』

【スタッフ】

監督:マイケル・スピエリッグ、ピーター・スピエリッグ

『デイブレイカー』『プリデスティネーション』『ジグソウ:ソウ・レガシー』

【商品情報】

『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

2019年1月9日(水)発売

<Blu-ray>

PCXP.50610 ¥4,700+税

音声:1.オリジナル(英語) DTS-HD Master Audio 5.1chサラウンド

2.吹替(日本語) DTS-HD Master Audio 2.0chステレオ

字幕:1.日本語字幕 2.吹替用字幕

収録時間:本編99分+特典映像

特典映像:

①メイキング・オブ・ウィンチェスターハウス

②予告編集

<DVD>

PCBP.53915 ¥3,800+税

音声:1.オリジナル(英語) Dolby Digital 5.1chサラウンド

2.吹替(日本語) Dolby Digital 2.0chステレオ

字幕:1.日本語字幕 2.吹替用字幕

収録時間:本99分+特典映像

特典映像:

①メイキング・オブ・ウィンチェスターハウス

②予告編集

※DVDレンタル同時スタート

発売元・販売元:ポニーキャニオン