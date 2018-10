ジム・キャリー主演の新作『キディング』は、胸がざわざわする悲しいコメディだった！【現地でレビュー】

アメリカでは新ドラマ&新シーズンが続々スタート!9月上旬からは、ジム・キャリー主演の新コメディドラマ『キディング(原題:Kidding)』が放送開始しました。コメディ界のレジェンドが約20年ぶりにテレビに復帰するとあって、大きな期待を寄せられていましたが…。気になるその内容は?現地で新ドラマを先取りレビュー!

★『キディング』って、どんなドラマ?

映画『マスク』や『トゥルーマン・ショー』で人気を博したコメディ俳優ジム・キャリー。

『The Living Color(原題)』以来のテレビシリーズ主演とあって、放送前から大きな話題を呼んでいた新しいコメディシリーズ『キディング』ですが…。

その内容は、予想をはるかに超える、胸がぞわぞわするような悲しい内容だった⁉

BEVERLY HILLS, CA - AUGUST 06: Executive producer/actor Jim Carrey from 'Kidding' speaks onstage at the Showtime Network portion of the Summer 2018 TCA Press Tour at The Beverly Hilton Hotel on August 6, 2018 in Beverly Hills, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

ジム・キャリーが演じるジェフは、ミスター・ピクルスの名で絶大な人気を誇る子供番組のお兄さん。

子供たちのみならず、その子らの親が子供の頃から、ミスター・ピクルスは優しさと知性の象徴として愛されてきました。

ところが、ミスター・ピクルスの仮面を脱ぐと、ジェフの人生は悲惨なものだったのです。

双子の息子のひとりを交通事故で亡くし、愛する妻とは別居。

しかし“ミスター・ピクルス”という一大ブランドを一身に背負っているため、悲しみを表現することは許されない。

自身もミスター・ピクルスのように純真な心を持つジェフは、辛い現実と偽りの夢の世界の狭間で思い悩み、変わらぬ笑顔を浮かべながら、クレイジーな行動をとり始めます…。

このドラマ、何が怖いって、ジム・キャリーの笑顔が怖いのです。

笑っているのに、心は全然笑っていない。

まるで“マスク”のような笑顔を張り付け、悲しいほどポジティブでピュアな男を演じられるのは、ジム・キャリーならではといったところでしょうか。

★放送後の反応は!?

Kidding 第1話のシーン

Imdbより

コメディシリーズでありながら、悲しい物語が展開する『キディング』。

ひとことでは表現できない設定の作品だけに、その評価は賛否両論。いろんな意見が寄せられています。

TVLineはジム・キャリーの演技を絶賛しつつも、「テレビ史上もっとも悲しいコメディ」だとして、なかなかの辛口な評価をしました。

伝説のコメディアンが主役で、30分の番組だが、騙されていけない。この作品はまったくコメディではない。この不思議な番組は、壊れた中年男性のメランコリーな旅を描いているのだ。俳優たちの演技と独特な雰囲気は評価できるが、『キディング』はコメディとドラマの狭間にあり、どちらのジャンルとしても成功していないように思われる。

出典元:https://tvline.com/2018/08/29/kidding-review-jim-carrey-showtime-comedy/

一方、THE HOLLYWOOD REPORTERでは「SHOWTIMEのドラマの中で最高、久しぶりにハマるシリーズ」と高評価!

特に、エッジーな世界観と独特な脚本、俳優たちの演技が絶賛されました。

実際に、ジム・キャリーの脇を固める俳優陣たちの演技も、彼らが演じるキャラクターも秀逸!

IMdbより

主人公ジェフの父親セバスチャンに扮するのは、舞台・映画で活躍し、4度のトニー賞に輝くベテラン俳優のフランク・ランジェラ。

ジェフが出演する子供番組のプロデューサーを務めるセバスチャンは、ジェフのことを心配しつつも、どちらかというと利益優先。

家族で築き上げてきた“ミスター・ピクルス帝国”を壊すまいと、ジェフを説得したり、ジェフの奇行に呆れたり、別の手を考えたり…と、忙しい。

ジェフの姉で、パペット作家のディディもまた、ジェフに負けず劣らず人生の危機に直面しています。

ユニークすぎる娘は彼女の手に余り、育児にうんざり。さらに、ゲイであることをカミングアウトした夫は、恋煩いで仕事に行きたくないと言い出す始末…。

そんなディディを、映画『カポーティ』や『マルコヴィッチの穴』でアカデミー賞にノミネートされた実力派女優キャサリン・キーナーが、仏頂面でシュールに演じています。

★『キディング』の物語は、どう転がっていくかわからない!

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 05: David Nevins, Judy Greer, Jim Carrey, Catherine Keener and Dave Holstein attend the premiere of Showtime's 'Kidding' at The Cinerama Dome on September 5, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

ジム・キャリーが久しぶりにTVに復帰した本作。

しかし、ジム・キャリーが大好きなファン(特に彼のコメディが好きなファン)にとっては、少し期待とは違う内容かも。

その一方で、ジム・キャリーの新たな魅力を発見できる…という見方も。

物語の中で、子供番組の顔として期待されている自分と、辛い現実との狭間で思い悩むジェフ。それはまさに、コメディ俳優として常に明るく面白い自分を期待されているジム・キャリー自身の姿とも重なります。

第1話を視聴したときは、あまりに期待と違うジム・キャリーの姿に戸惑いましたが。

ジム・キャリーの演技と、脇を固める秀逸なキャラクターの助けもあり、見続けるうちにだんだんはまってきたのも事実。

まだ来年の賞レースを占うには早すぎるかもしれませんが。

コメディ界のレジェンドが新たな一面を見せた本作で、ジム・キャリーが来年の賞レースを賑わす…かも!?

『Kidding(原題)』

・放送局:SHOWTIME

・放送開始日:2018年9月9日(日)~

・キャスト:ジム・キャリー(映画『トゥルーマン・ショー』、映画『マスク』)、フランク・ランジェラ(映画『フロスト × ニクソン』)、ジュディ・グリア(映画『ジュラシック・ワールド』)

・製作総指揮:ミシェル・ゴンドリー(映画『エターナル・サンシャイン』)