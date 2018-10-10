６０歳以上なら更新不要＝外国人身分証明書ＣＲＮＭ

外国人身分証明書（ＣＲＮＭ）の参考写真（ブラジル外務省サイトより）

先日、本紙読者から「６０歳以上の人は外国人身分証明書（ＣＲＮＭ – Carteira de Registro Nacional Migratório）を更新しなくて良い、と聞いたが本当か？」との問い合わせを受けた。

連邦警察サイト（http://qq2q.biz/MnPC）によれば「永住許可を持つ外国人居住者が、ＣＲＮＭの有効期限(Validade)までに６０歳を超えていれば更新する必要はない」とのこと。

つまりＣＲＮＭの有効期限までに６０歳になっていた場合は、更新が必要。もしも、その期限内に更新し忘れた場合は、すみやかに連邦警察に連絡し、必要な手続きをとる必要がある。

法令９５０５／１９９７番により、ＣＲＮＭの有効期限までに６０歳を迎えた人、また法令２２３６／８５番により、身体的な障がいを持つ人の更新は不要となる。

更新する場合は以下のものを用意すること。

ＣＲＮＭ、４分の３のサイズの写真２枚（白背景）、ＣＲＮＭ発行料２０４・７７レの支払い証明書、申請書、外国滞在が２年以上連続になっていない証明（編注＝パスポートにブラジル入国印があること）。

紛失や盗難などでＣＲＮＭを提示できない場合、新しい発行が必要となる。再発行料は２０４・７７レ。

また、期限内に更新が行なわれない場合は、法令９１９９／２０１７番第１４５条第１項に従い、法務省（ＭＪ）、外務省（ＭＲＥ）、労働省（ＭＴＢ）による司法判決の公表を待たなければならない。

もし以前のＣＲＮＭを紛失した場合は、移民の記録サイト（www.memorialdoimigrante.sp.gov.br）、または国のアーカイブ（www.arquivonacional.gov.br）にアクセスして探すこと。

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