【全米ドラマ視聴者数連続No.1！】『NCIS』＆スピンオフ…どれも最高に楽しまなきゃもったいない！

海軍犯罪捜査局の活躍を描く大ヒットシリーズ『NCIS ネイビー犯罪捜査班』と、そのスピンオフとして誕生した『ロサンゼルス潜入捜査班 ~NCIS:Los Angels』『NCIS:ニューオーリンズ』。今回は、それぞれ独自のカラーを展開する3作品の魅力を余すところなくご紹介します!これであなたも、シリーズをまるっと楽しめるハズ!

『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』(2003-)

全米ドラマ視聴者数連続No.1を快走中!圧倒的人気のキング・オブ・ドラマ!

2009年-2016年 8年連続で全米TVドラマ視聴者数No.1!

2014年、2015年、2017年とモンテカルロ・テレビ祭で、世界で最も視聴されるTVシリーズに贈られる「国際テレビ視聴者賞」を受賞!

すでに本国ではシーズン16の放送がスタートしており、15年以上続くロングランヒット作となりました!

≪シーズン7≫ブルーレイ&DVDリリース中!

王道の【刑事もの】が好きな方向け

ワシントンD.C.を拠点に、海軍関係者が絡んだ殺人から、テロ、暗殺など様々な難事件の捜査に挑む精鋭チーム”NCIS”の活躍を描く本作。

アメリカの政治の中枢が舞台になっているだけあり、緊張感溢れるスリリングなストーリー展開が魅力ですね。

基本一話完結のクライム・サスペンスで、シリーズを通してラスボス的な凶悪犯が現れたりします。

時には、アメリカを飛び出してフランス、イギリス、メキシコ、ソマリア、イスラエル…などなどチームのメンバーがグローバルに活躍するエピソードもあり、常に新鮮な楽しみを得られる作品だと思います。

https://uc3336a9ee34e2c3be7007d3c569.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/AAOLizPuIG0BCVz52pT-IFS-d5rITQ55m4ONbPQgQ9n7lOY0AVY1gF8etvqJ2WEY1aM5yTZI7SRDK5sVSpDEOtnqrSEVgZDSr5cS8bECiH2xQzy7UOABlW1KVIzzH6eOnTZ5IZjHoI9cLj-Sw0sSMDHYDV5A0V3DrFfSUQeX3ANGcRf7oxRWlVbZgBeRquIBpKPpfRDZ70tXazKN7I7tTBwOK66NSAIevkb3QYYAUg/p.jpeg?size=1600x1200&size_mode=3

絶対お気に入りのキャラが見つかる!個性豊かなチーム

寡黙で短気、おまけに厳しい…でも部下のことは絶対守ってくれる頼りがいのあるリーダーのギブス、

ゴシックファッション大好きの天才肌、助手を持たず、マルチに活躍する科学分析官アビー、

おしゃべり好きで、ギブスからの信頼も厚いベテラン検視官ダッキー、などなど…

個性が爆発している(!)メンバーが織りなすチームワークも魅力の一つ。

信頼と友情から生まれた、彼らのちょっと笑える会話のおかげで、シリアスなシーンも重くなりすぎずに楽しむことができますヨ!

https://ucc92c28cfda27c422a48dc75776.previews.dropboxusercontent.com/p/thumb/AAMUDlC-MeUFsBGCIoyVun2yClLajDlBei0oRrLl3ahxD104V-bYdd-rwhug03O2QM0NJ6VMitlCgGTF-qo-FamzL1SpNMmpPNCtrL5ZlB2J581O11awWPg8M2disQtz5efvxK8bzxX1XA2PRh3uA5w4suTWGh6kDDGdjWPXRQQn8RKoa4beoMVFBEZhwY-pjmKdGc-FtuynX17XxJ5Fjd2kHnMncCKoSP4wkPmC6ezljqkhqbM43aCkSeGHxs/p.jpeg?size=1600x1200&sizemode=3

ジヴァの身に一体何が…⁉仲間の絆が試されるシーズン7!

現在ブルーレイ&DVDリリース中の、シーズン7についてもふんわりご紹介します!

前シーズンの最後で、モサドに残る決意をしたジヴァ。

連絡が取れなくなった彼女の身を案じたNCISメンバーは、捜査を開始!

拉致されたジヴァが監禁されていると思しきアジトを発見したディノッゾとマクギーだったが、なんと敵に捕まってしまい…⁉

「うわー、これどうなるの⁉」というハラハラ感も増しており、引き込まれること間違いなしです!

ブルーレイ&DVDリリース情報

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』 シーズン7

~2018年4月11日(水)発売~

★DVD-BOX Part1 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

★DVD-BOX Part2 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

『ロサンゼルス潜入捜査班 ~NCIS:Los Angels』(2009-)

≪シーズン5≫10月11日(木)ブルーレイ&DVDリリース!

アクション満載のスタイリッシュなドラマが好きな方向け

【正統派刑事ドラマ】である本家『NCIS』とは異なり、

スピンオフの本作では…身分を隠し、あらゆる場所に潜りこむ凄腕”潜入捜査チーム”が大活躍!

最新のハイテク機器を活用した頭脳戦、ド派手な銃撃戦やカーチェイス、そして華麗で危険な潜入捜査…!

海軍犯罪捜査局の捜査官たちの活躍を描く、というコンセプトはそのままですが、

太陽がサンサンと降り注ぐ大都市ロサンゼルスを舞台に、【美形+肉体派】な捜査官たちが凶悪犯罪に立ち向かうスピーディーなストーリー展開が見どころです。

「ロサンゼルス潜入捜査班」本家とのクロスオーバーエピソード!

スピンオフだけど、本家とどこで交わるの??…ということですが、

『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のシーズン6 第22話&第23話「ロサンゼルス潜入捜査班(前編・後編)が、

『NCIS:Los Angels』のパイロット版(第1話)に当たります!

~あらすじ~

ワシントンD.C.にある高層ビルの建設現場で、拷問の末殺された海兵の遺体が発見される。

ギブスチームが捜査を進めていくと、LA支局で進行中の極秘作戦に関係があることが分かり、ギブスはマクギーを連れてロサンゼルスへ向かうことに。

潜入捜査に特化した精鋭たちが集うLA支局のメンバーとの合同捜査が始まる…!

G・カレン役のクリス・オドネル、サム・ハンナ役のLL・クール・J、ケンジー役のダニエラ・ルーアなど、『NCIS:LA』のレギュラーキャストが初登場の回でした。

ギブスが実はカレンのことを昔からよく知っている設定だったり、

PCオタクのマクギーがLA支局のハイテク機器に一目ぼれして、ギブスにしきりにねだるも「予算がない」と一蹴されたり…

そんな、意外なつながりを感じさせるシーン満載のお宝エピソードなのです!

このパイロット版のほかにも、本家からアビーやディノッゾ、ヴァンス局長が登場するクロスオーバーエピソードも!

本家『NCIS』メンバーとの密接なつながりを感じさせるシーンが多く、これまでオリジナルしか観てこなかった人も、スピンオフの方しか知らなかった…という人も楽しめる要素が詰まっています!

ブルーレイ&DVDリリース情報

『ロサンゼルス潜入捜査班~NCIS:Los Angels』 シーズン5

~2018年10月11日(木)セル&レンタル同時発売~

★DVD-BOX Part1 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

★DVD-BOX Part2 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

『NCIS:ニューオーリンズ』(2014-)

待望のシーズン3!

地域密着型・より一体感のあるチームワークが好きな方向け

さまざまな人種・文化が混ざり合うアメリカ・ルイジアナ州最大の都市ニューオーリンズを舞台に、

ベテラン捜査官プライド率いる精鋭チームが海軍関係の凶悪犯罪に立ち向かう本格クライム・サスペンス!

他の2シリーズに比べニューオーリンズ支局の規模は小さいので、キャラクター同士の距離が近く、

それぞれの個性や関係性がより深く掘り下げられた人情溢れるストーリーが魅力ですね。

そもそもニューオーリンズ支局がプライドの自宅も兼ねている(!)…という設定なので、

文字通りメンバーの帰ってくる”家”感が出ていて、温かみのあるチームワークで犯罪に立ち向かっていきます。

ギブスの長年の友人でありニューオーリンズ支局長を務めるリーダー・プライドをはじめ、

フレンドリーで仲間想いのクリス、行動派の元おとり捜査官ソーニャ、オタク気質の科学分析官セバスチャン、プライドの頼れる相談役にしてベテラン検視官ロレッタなど…これまた個性豊かで魅力的なキャラクターが揃っています!

音楽、美食、そして祭りの街…それがニューオーリンズ!

さまざまな人種・文化が混ざり合う異国情緒あふれる街、ニューオーリンズ。

ジャズ発祥の地として知られるニューオーリンズが舞台になっているだけあり、作中では軽快で美しいジャズ・ミュージックが数多く登場します。著名なミュージシャンがゲスト出演するエピソードもあり、特にチームのリーダー、プライドのピアノ演奏シーンは必見です!

また、リオのカーニバルと並び称されるほど有名な祭り「マルディグラ」のように、世界中の人々に愛される独特の行事もストーリーに織り交ぜられ、まるでニューオーリンズを旅行しているような気分になること間違いなし!

本家からのゲスト出演多数!見どころがありすぎるクロスオーバーエピソード!

もちろんニューオーリンズ支局にも、ワシントンD.C.本部のメンバーが応援に駆けつけております!

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン2と『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン13、

それぞれ「姉妹都市」とタイトルづけされたエピソードでは、アビーの弟が事件に巻き込まれたことにより2つの都市を舞台に合同捜査が開始!

ギブス、アビー、ビショップ(シーズン11からレギュラー)、ダッキー、パーマーなどなど…本家の人気キャラクターが『NCIS:ニューオーリンズ』に登場するという、ファン必見のエピソードなのです!

クロスオーバーエピソードはシーズン3にも!

『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン3と『NCIS ネイビー犯罪捜査班』シーズン14、

「仕組まれた計画」では、ワシントンD.C.からマクギーとトーレス(シーズン14からレギュラー)がニューオーリンズへ出張!

~あらすじ~

想定しうるテロ攻撃のシナリオがまとめられた戦術マニュアルが国防総省から盗まれていることが発覚。

ハッキングの出どころがニューオーリンズであることを突き止めた彼らは、プライドたちの協力を得て戦術マニュアルの奪還を目指す…という緊張感たっぷりのエピソードとなっております。

ブルーレイ&DVDリリース情報

『NCIS:ニューオーリンズ』 シーズン3

~2018年9月5日(水)発売!~

★DVD-BOX Part1 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

~2018年10月11日(木)発売!~

★DVD-BOX Part2 6枚組/12話収録 価格:7,350円+税

ワシントン、ロサンゼルス、ニューオーリンズ…どれもオススメ!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

今回は、『NCIS』シリーズ全部まるっとご紹介してみました!

本家『NCIS ネイビー犯罪捜査班』は、なんと現在シーズン16!

スピンオフである、『ロサンゼルス潜入捜査班~NCIS:Los Angels』もシーズン10、

そして『NCIS:ニューオーリンズ』はシーズン5の更新が決定する…というまさに泣く子も黙る不動の人気を確立しております!

とはいえ…それぞれがビッグタイトルとなり、「実はスピンオフだと知らずに観てた…!」なんて方もいらっしゃるのかな、と思います。

海軍犯罪捜査局(NCIS)の捜査官たちの活躍を描く、一話完結のクライム・サスペンス…という路線は統一しつつも、個性豊かなキャラクターたちが織りなす独自のカラーが際立っている3作品。

ぜひぜひ、全部まるっと楽しんでいただければと思います!

