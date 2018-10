映画もドラマも熱い男！海外ドラマ『ボウラーズ』ドゥエイン・ジョンソンのあれこれ徹底調査！

2015年から始まったアメリカン・フットボール選手の栄光と影、そして金銭事情を赤裸々に、かつユーモアに描いた『ボウラーズ/Ballers』で主演を務めるハリウッド・スター、ドウェイン・ジョンソンのあれこれをご紹介します。

そもそも『ボウラーズ/Ballers』ってどんなドラマ?

『ボウラーズ/Ballers』は2015年6月よりHuluで放送が開始されました。あの『セックス・アンド・ザ・シティ』を製作していたHBOが、テレビドラマシーリズ初主演のドゥエイン・ジョンソンを主人公に起用!ドゥエインは主演のほか製作総指揮も務めています。

MIAMI BEACH, FL - JULY 14: Ata Johnson (L), Jasmine Johnson, Dwayne Johnson and Lauren Hashian (R) attend the HBO Ballers Season 2 Red Carpet Premiere and Reception on July 14, 2016 at New World Symphony in Miami Beach, Florida. (Photo by Sergi Alexander/Getty Images for HBO)

アメリカンフットボールの元スター選手だったドゥエイン演じる主人公スペンサーが、輝かしい過去の栄光と引退後の現在の生活にギャップを感じながら、人生を見つめ直していく(?)30分のコメディドラマなんです。

超簡単なあらすじ......

元アメリカン・フットボールのプロ選手だったスペンサー・ストラスモア(演:ドゥエイン・ジョンソン)が

資産管理会社アンダーソン・ファイナンシャルの社員となって約1年。直属の上司であるジョー(演:ロブ・コードドリー)は契約が取れないスペンサーに選手時代の伝手を辿れとアドバイスします。

MIAMI BEACH, FL - JULY 14: (2L-R) London Brown, Donovan Carter, John David Washington, Arielle Kebbel, Dule Hill, Jazmyn Simon, Dwayne Johnson, series creator Stephen Levinson, Rob Corddry, Omar Benson Miller and Troy Garity attend the HBO Ballers Season 2 Red Carpet Premiere and Reception on July 14, 2016 at New World Symphony in Miami Beach, Florida. (Photo by Sergi Alexander/Getty Images for HBO)

そんな時、スペンサーがNFL時代に共に戦い、現在はスペンサーと同様に選手を引退した盟友ロドニーが突然の交通事故でこの世を去ります。ロドニーの葬儀に出席したスペンサーはそこで、当時から自分を兄のように慕っていた昔の仲間たちと再会することになります。

後がないスペンサーは、現役NFLプレーヤーのリッキー・ジャレットやヴァーノン・リトルフィールド、引退済みのチャールズ・グリーン、そしてスポーツエージェントのジェイソンらの相談に乗りつつ自分の仕事(彼らの財務管理を担当する)を成功させようと画策しますが.....?!

MIAMI BEACH, FL - JULY 14: Dwayne Johnson (L) and series creator Stephen Levinson attend the HBO Ballers Season 2 Red Carpet Premiere and Reception on July 14, 2016 at New World Symphony in Miami Beach, Florida. (Photo by Aaron Davidson/Getty Images for HBO)

NFL現役選手の報酬、引退後の財務事情、そして栄光と闇、それぞれの問題点を浮き彫りにしながらコメディ要素も含む内容になっています。

主人公スペンサー・ストラスモア

NFLのトップスター選手だったものの現在は引退し、しがない会社員生活を送るスペンサー・ストラスモアを演じるのはドゥエイン・ジョンソンです。恵まれた骨格と鍛え抜かれた肉体美はまさにアメフト選手そのもの!実はドゥエイン、高校時代からアメフトの花形選手として活躍し、NFLを目指していたんだそう。

WESTWOOD, CA - JUNE 10: Actor Dwayne Johnson arrives at the premiere of Warner Bros. Pictures' 'Central Intelligence' at Westwood Village Theatre on June 10, 2016 in Westwood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

毎日決まった時間に会社に行き、上司からは契約を取れと尻を叩かれ後がないスペンサーにはどこかしら哀愁が漂います。過去の栄光こそあれ、最後まで昔の仲間たちには頼りたくない気持ち、しかし彼女とのデートで見に行く映画代すら残っていないという現実があります。

海外でのアメリカン・フットボール人気

ドラマの題材であるアメリカン・フットボールは”アメフト”と略され、全米一の人気を誇るスポーツです。アメリカでは歴史的に人気だった野球に取って代わり、1980年代半ば頃から次第にアメフト人気に火が付いて現在では「最も観戦するのが好きなスポーツ」の1位となっています。

Kansas City Chiefs running back Kareem Hunt dives in for a touchdown in front of Jacksonville Jaguars strong safety Barry Church and cornerback A.J. Bouye in the fourth quarter during Sunday's football game on Oct. 7, 2018 at Arrowhead Stadium in Kansas City, Mo. The Chiefs won, 30-14. (John Sleezer/Kansas City Star/TNS via Getty Images)

古くはサッカーの試合中、選手が突然ボールを手に持って相手ゴールを目指したことが起源と言われているラグビーを基盤にしているため、ラグビーとは似た要素が多々あります。試合は楕円形のボールを使って行われ、鎧のような防具に身を包んだ屈強な男たちが激しくぶつかり合って得点を競う、それがアメリカン・フットボールなのです。

FOXBOROUGH, MA - OCTOBER 4: New England Patriots quarterback Tom Brady makes a touchdown in the second quarter. The New England Patriots host the Indianapolis Colts in a regular season NFL football game at Gillette Stadium in Foxborough, MA on Oct. 4, 2018. (Photo by Jim Davis/The Boston Globe via Getty Images)

本場アメリカでは”スーパーボウル”と呼ばれるプロスポーツリーグNFL(ナショナルフットボールリーグ)決勝戦が毎年2月上旬の日曜日に開催、その当日は”スーパー(ボウル)サンデー”と呼ばれてテレビ番組での年間最高視聴率を獲得しています。6万人以上を収容できるスタジアムでしか開催されず、数年前のスーパーサンデー当日にたまたまニューヨークに滞在したときは街全体が熱気に包まれていたのを憶えています。

PHILADELPHIA, PA - FEBRUARY 04: Fans celebrate in Center City after the Philadelphia Eagles defeated the New England Patriots to win the Super Bowl on February 4, 2018 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Aaron P. Bernstein/Getty Images)

また試合前のアメリカ国歌を独唱するアーティストや前半と後半の間に行われるハーフタイムショーも有名で、過去の出演アーティストはマイケル・ジャクソンやポール・マッカートニー、プリンス、マドンナ、レディー・ガガやビヨンセ、ブルーノ・マーズ、ケイティ・ペリーなど超一流のアーティストたちが素晴らしいパフォーマンスを披露しています。

ちなみに今年2018年2月4日(現地時間)に行われたスーパーボウルの出演アーティストはジャスティン・ティンバーレイクで、彼にとって3度目の出演だったそうです。

今年のハーフタイムショーの模様

MINNEAPOLIS, MN - FEBRUARY 4: Justin Timberlake performs during halftime. The New England Patriots play the Philadelphia Eagles in Super Bowl LII at US Bank Stadium in Minneapolis on Feb. 4, 2018. (Photo by Stan Grossfeld/The Boston Globe via Getty Images)

『ボウラーズ/Ballers』はアメリカ全土が注目する国民的スポーツであるアメリカン・フットボールを題材にし、その主演をドゥエイン・ジョンソンが務めていることでも話題を集めているテレビドラマなんです。日本では現在シーズン2までしか視聴できませんが、本国アメリカではシーズン3、シーズン4もすでに放送終了済みとなっています。

ドゥエインは元プロレスラー!!

ドゥエイン・ジョンソンは1996年、彼が24歳の時PPV大会サバイバー・シリーズでWWFデビューを飾った元プロレスラーでした。彼の祖父("ハイ・チーフ" ピーター・メイビア)や父(”ソウルマン”・ロッキー・ジョンソン)もレスラーとして活躍したプロレス団体WWE殿堂入り有名選手で、そんな環境で育ったドゥエインがレスラーを志すのは自然の成り行きだったようです。

Dwayne Johnson aka The Rock and date during 2000 MTV Video Music Awards at Radio City Music Hall in New York City, New York, United States. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

ドゥエインのリングネームは「フレックス・カバーナ」から「ロッキー・メイビア(祖父と父にちなむ)」へと変わり、最終的には「ザ・ロック」に落ち着きます。2番目のリングネームまでは”好青年キャラ”で通して来たドゥエインでしたが、「ザ・ロック」になってからヒール路線に変更し一躍注目を集めるようになりました。

「ピープルズ・チャンピオン」の異名を取り、絶大な人気を誇った「ザ・ロック」は熱狂的なファンたちに「ロック様」と呼ばれ2002年初来日時には横浜アリーナでWWE統一ヘビー級王座戦に参戦しています。そんなリング上でも熱い男ロック様とリングで戦った強豪レスラーたちを抜粋してご紹介したいと思います。

テキサスのガラガラ蛇/ストーン・コールド・スティーブ・オースチン

1990年代後半のWWEを牽引したスーパースター、ストーン・コールド・スティーブ・オースチンは2003年にロック様に敗れ、レスラーを引退。現在は俳優活動をしているようです。

Stone Cold Steve Austin at Wrestlemania X8 (Photo by George Pimentel/WireImage)

残忍なる知能犯/トリプルH

1999年からヒールとしてWWF世界ヘビー級王座戦線に参戦し、ロック様ほか数名のレスラーたちと王座を奪い合いました。現在は怪我などで自ら率先してリングに上がることは少なくなったようです。

Triple H (Photo by J. Shearer/WireImage for BWR Public Relations)

地獄の墓堀人/ジ・アンダーテイカー

WWE最大の祭典レッスルマニアで出場した大会すべてに勝利、無敗記録を更新し続けていた強者レスラーです。現在も現役レスラーとして精力的に活動、今年2018年4月に行われたレッスルマニアでも勝利しています。

Undertaker (Photo by Kevin Mazur/WireImage)

上記の3名はロック様とともに当時のWWE(英:World Wrestling Entertainment,Inc.)の興行を盛り上げ、ロック様とこの3人は「ビッグ4」と呼ばれていました。

インモータル、インクレディブル、現代のネプチューン/ハルク・ホーガン

ロック様はアメリカン・プロレス界に多大な影響を与えたトップレスラーのハルク・ホーガンとも戦っています。日本でも新日本プロレスでの試合に参戦していたので、ご存知の方もいらっしゃるかも?

Hollywood Hulk Hogan at Wrestlemania X8 (Photo by George Pimentel/WireImage)

ロック様と睨み合ってますねぇw

Hollywood Hulk Hogan and The Rock at Wrestlemania X8 (Photo by George Pimentel/WireImage)

超人類/ビル・ゴールドバーグ

元NFLのプロ選手として活躍、引退後にプロレスラーに転向したビル・ゴールドバーグはWCW世界ヘビー級王座戦での173連勝記録を持つ無敗の帝王でした。ロック様所属のWWEが毎週放送するプロレス番組でロック様たちと抗争を繰り広げ、今年2018年の年明けにWWE殿堂入りも果たしています。

Bill Goldberg during The World Premiere of 'Looney Tunes: Back in Action' at Grauman's Chinese Theater in Hollywood, California, United States. (Photo by SGranitz/WireImage)

ザ・ロックと言えばスラングまじりの毒舌トーク!!

ヒールを演じていたプロレスラー時代のドゥエインはスラングだらけの毒舌トークで人気を集めたことでも有名です。ここでウィキペディアに載っていたロック様の語録をご紹介します。

Just bring it!!

(かかってこい!)

If you smell what The Rock is cookin'!

(ロック様の妙技を、たっぷりと、味わうがいい!)

Finally The Rock has come back to " "!

(ついに、ロック様が、○○に帰ってきたぞ!)

Know your role, and Shut your Mouth!

(身の程を知れ、そして黙れ!)

Lay the SmackDown Hotel!

(お仕置きホテルにぶち込んでやる!)

It doesn't matter what you " "!

(貴様の○○など関係なし!)

出典元:https://ja.wikipedia.org/wiki/ドゥエイン・ジョンソン

これだけではなんのことやらさっぱり訳が分からないと思うので、動画も載せておきます。2009年頃からハリウッドでの俳優活動が忙しくなり、なかなかリングに立てなかったロック様が2011年のWWE復活時のマイクパフォーマンスです。

ワークアウト:「ヘラクレス」式トレーニング

ドゥエイン・ジョンソンと言えば、あの肉体美!出演映画でもパワーポジションが多いため、筋骨隆々のあの肉体を見かけることは多いですよね。公式によると身長196㎝、全盛期の体重は118キロ(124.5キロだったとも)だったとか!?握力については100キロの握力計を振り切り、別の機械で計測したところ192キロだったとか言われていますw

アメリカではこういった方がごろごろいるのかも知れませんが、日本ではちょっと見ないですよねwそこでドゥエインが筋肉隆々のあの肉体をどうやって作っているのか?彼のワークアウトについて調べてみました。

WASHINGTON, DC - DECEMBER 13: Dwayne 'The Rock' Johnson attends the Christmas in Washington 2014 Children's Hospital visit at Children's National Medical Center on December 13, 2014 in Washington, DC. 252480030019.JPG (Photo by Theo Wargo/WireImage)

2014年に公開された映画「ヘラクレス」での主演を務めるため、ドゥエインが考案したトレーニング方法が凄いと話題になっているようです。その名も”「ヘラクレス」式トレーニング”!!その驚異の内容は.......

まずトレーニングを行う際は朝3時から4時の間に起床し、コーヒーを飲んだ後の約1時間ほどの時間をランニングマシーンなどの有酸素運動を行うのが日課となっているようです。そのあとの筋肉トレーニングは曜日によって鍛える部位を変更しながら進めるのがドゥエイン流のようです。

TOKYO, JAPAN - OCTOBER 19: (L-R) Producer Beau Flynn, actress Sumire, actor Dwayne Johnson and director Brett Ratner attend the Japan Premiere of 'Hercules' at the Toho Cinemas on October 19, 2014 in Tokyo, Japan. (Photo by Keith Tsuji/Getty Images for Paramount)

月曜日 胸中心トレーニング

ダンベル、ベンチプレス 10-12回の繰り返しを4回

フラットベンチケーブルフライ3回

バーベルベンチプレス10-12回の繰り返しを4セット

インクライダンベルプレス10-12の繰り返しを5セット

ローケーブルクロスオーバー10-12回の繰り返しを4セット

バーベルインクライベンチプレス10-12回の繰り返しを3セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

火曜日 脚の筋肉のトレーニング

レッグプレス 25回の繰り返しを4セット

バーベルワーキングランジ(重りつきのベストを着ながら) 25回繰り返しを4セット

レッグエクステンション、脚伸ばし 20回繰り返しを3セット

シーテッドレッグカール 20回繰り返しを3セット

スミスマシーンカーフレイズ(ふくらはぎのトレーニング) 疲れるまで3セット

サイアブダクター すねのトレーニング 15回3セット

バーベルランジ 20回繰り返し3セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

水曜日 腹筋と腕の筋肉のトレーニング

バーベルカール 10-12回の繰り返しを4セット

ハンマーカール 10-12回の繰り返しを4セット

スパイダーカール 4セット

三頭筋プッシュダウン 10回繰り返しを3セット

ディップス 3セット

脚を上げるトレーニング 20回繰り返しを4セット

ロープクランチ 20回繰り返しを4セット

ロシアンツイスト 20回繰り返しを4セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

木曜日 背中の筋肉のトレーニング

ラットプルダウン 10-15回の繰り返しを4セット

バーベル上げ 10-15回の繰り返しを4セット

バーベルで肩をすくめるトレーニング 15回の繰り返しを4セット

懸垂 15回を4セット

バックエックステンション 15回繰り返しを4セット

片腕のダンベルロー 15回繰り返しを4セット

平行バーベル上げ 3セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

金曜日 肩の筋肉のトレーニング

ダンベルショルダープレス 12回繰り返し4セット

ダンベルフロント上げ 12回繰り返し4セット

ダンベル 横上げ 12回繰り返し4セット

スタンディングミリタリープレス 12回繰り返し4セット

リバースフライ 10-15回繰り返しを3セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

土曜日 脚の筋肉のトレーニング

レッグプレス 25回繰り返し4セット

バーベルウォーキングランジ 25回繰り返し4セット

レッグエックステンション 20回繰り返し3セット

レッグカール 20回繰り返し3セット

スミスマシーンレイズ 3セット

太ももの外転筋肉のトレーニング 15回繰り返し3セット

バーベルランジ 20回繰り返し3セット

出典元:http://johnny-fan.com/ドウェイン・ジョンソン‐トレーニング/

トレーニングは日曜日を休日とし、付け加えて卵12個、ステーキを8枚を含めオートミールなどの食事を摂っていたといいます。ざっと見るだけでも過酷なトレーニング内容ですが、ドゥエインはこれを8ヶ月間欠かさずやっていたんだとかw

これだけやれば、ドゥエインじゃなくても筋骨隆々になれそうですねw 実際に「X-メン」シリーズのウルヴァリン役を務めたヒュー・ジャックマンはドゥエインの「ヘラクレス」式トレーニングで肉体を作ったそうです。

ドゥエインのタトゥー

日本とは違い、男女問わずタトゥー(刺青)率が高い海外のセレブスターたち。ドゥエインも例外に及ばずタトゥーを入れている中の1人です。ここでは彼がどんなタトゥーを施しているのか、調査してみました!

WWEで活躍していた頃のドゥエインの右肩には片眉を吊り上げた表情(ピープルズ・アイブローとも言われる)をした赤目の猛牛のタトゥーがありました。これはドゥエインの象徴でもあり、彼の異名「ピープルズ・チャンピオン」はここからきています。

2017年製作のザック・エフロンと共演した映画「ベイウォッチ」では、ザ・ロックの象徴ピープルズ・アイブローが確認できますが、現在その右肩の刺青は猛牛の頭蓋骨格を横に模したものになっており、サイズも以前より格段大きくなっています。ドゥエインも自身のインスタグラムで、ピープルズ・アイブローがエボリューション(英:Evolution=発展)したと発表しています。

ドゥエインのタトゥーはまだ完成していないようで、2003年頃からは左半身を中心にサモアの伝統的な刺青を入れ続けているのだそう。彼自身サモアには感慨深い様子。これには彼の母親がサモアの出身なのと、2004年のサモア訪問の際に首相ススガ・マリエトア・タヌマフィリ2世に「セイウリ、マリエターアの息子」の称号を与えられたことがきっかけになっているかも知れません。

後ろから見た様子では、左右のタトゥーは背中で繋がっていないようです。足には入っていないようですので、確認できる彼のタトゥーは大きく二ヵ所だけのようです。

出演映画

「ハムナプトラ」シリーズ

ドゥエインが俳優として活動を始めたのは2001年公開の映画「ハムナプトラ2/黄金のピラミッド」からでした。映画終盤にイムホテップが甦らせた「アヌビスの軍隊」のボスキャラでサソリの化け物のスコーピオン・キングとしてちょこっと出演しています。

Dwayne 'The Rock' Johnson during The Mummy Returns DVD & Video Release Event at Santa Monica Beach in Santa Monica, California, United States. (Photo by J. P. Aussenard/WireImage)

その後2003年にはスコーピオン・キングが如何にして、不死身の「アヌビスの軍隊」を率いる悪の軍神になってしまったのかが描かれるスピンオフ映画作品「スコーピオン・キング」で主演を務めました。こちらでは人間としての出演でしたw

「ワイルドスピード(原題:The Fate of the Furious)」シリーズ

「ワイルド・スピード(原題:The Fast and the Furious)シリーズは2001年から始まった大人気映画シリーズです。ドゥエインはシリーズ5作目で初登場したDSS(アメリカ外交保安部)の捜査官ルーク・ホブスを演じています。

NEW YORK, NY - APRIL 08: Actor Dwayne Johnson attends 'The Fate Of The Furious' New York Premiere at Radio City Music Hall on April 8, 2017 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

2017年に公開された「ワイルド・スピード ICE BREAK」はシリーズ最終章3部作の第1作目にあたる作品で、このあと2019年に2作目、2020年に完結3作目が公開される予定でした。しかしドゥエイン演じるホブスとジェイソン・ステイサムが演じるデッカード・ショウのスピンオフ作品が製作されることになり、オリジナルの公開は1年ずつ延期となりました。

モアナと伝説の海

こちらはディズニーのアニメ映画ですが、物語のキーパーソンであるマウイの声の担当をしました。

風と海を司る半神半人で、筋骨隆々の肉体を持つマウイには、ドゥエインが入れているようなタトゥーが体中に刻まれています。ドゥエインはここまで太っちょではありませんが、どこかしら似た雰囲気を持つキャラクターですよね。

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 14: Dwayne Johnson attends the premiere of Disney's 'Moana' at AFI FEST 2016 at the El Capitan Theatre on November 14, 2016 in Hollywood, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

tちなみに2017年に公開された「ワイルド・スピード ICE BREAK」出演、「ベイウォッチ」「ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル」の2作品に関しては製作総指揮にも加わっています。

そして今年2018年も絶好調のドゥエインは「ランペイジ 巨獣大乱闘」や「スカイスクレイパー」に主演として出演し、こちらの2作品においても製作総指揮としてクレジットされています。