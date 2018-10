ドラマ『Marvel デアデビル』第３シーズンはよりダークに ── 孤高のヒーローの転落と再生を描く

Netflixの独占ドラマ『Marvel デアデビル』第3シーズンより、最新予告編がリリースされました。刑期を終え、再び街に戻ったキングピン。疲弊しきったデアデビルの前には、同じコスチュームを着た偽デアデビルが出現し、マードックの精神は最悪の状態に。第3シーズンでは、これまで以上にダークな雰囲気が漂います。

過激なアクションを特色とし、多くの視聴者から高い支持を得ている、Netflixのオリジナルシリーズ『Marvel デアデビル』(2015-)。ヴィジランテが集結した『ディフェンダーズ』(2017)を経て、新たなストーリーを描く第3シーズン、その配信日が来る2018年10月19日(金)に決定し、あわせて最新予告編がリリースされました。

Netflixが放つ『Marvel デアデビル』は、マーベルの同名コミックスに登場する盲目のヒーロー、デアデビル/マシュー・マードック(チャーリー・コックス)の活躍を描く人気シリーズ。ヘルズ・キッチンを舞台に、昼は弁護士、夜は孤高のヒーローとして悪を裁きます。

2015年に第1シーズンが、その翌年には第2シーズンが配信され、2017年にはNetflixのマーベル・ヒーローが集うリミテッド(ミニ)・シリーズ『ディフェンダーズ』(2017)が登場。

NEW YORK, NY - OCTOBER 05: (L-R) Actors Elden Henson, writer Erik Oleson, Deborah Ann Woll, Joanne Whalley, Jay Ali, Charlie Cox and Wilson Bethel attend Build Series to discuss Netflix series 'Daredevil' at Build Studio on October 5, 2018 in New York City. (Photo by Desiree Navarro/WireImage)

Netflixによるマーベル独占ドラマは、同サービスにおける要の存在であり、『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』第2シーズン、『ルーク・ケイジ』第2シーズン、『アイアン・フィスト』第2シーズンと、今年に入っただけでも計3作品が製作・配信されました。

(Netflixにおける)今年最後のマーベル原作ドラマとなる本作『Marvel デアデビル』第3シーズンは、『ディフェンダーズ』でのショッキングな結末を経て、ヒーローとしての自分に疑問を抱く、マシュー・マードックの葛藤を描くとされています。

公開された最新の予告編には、第1シーズンで着用していた初期のコスチュームを身にまとい、ヒーローとしての運命を受け入れるべきか、あるいは別の存在として生きるべきか、 焦燥にかられる姿を映し出しています。

また、第1シーズンのヴィランであるキングピン/ウィルソン・フィスクは、ライカーズ刑務所での刑期を終え、再びヘルズ・キッチンに姿を現し、宿敵デアデビルへの復讐を模索します。

予告編の最後には、第2シーズンの正規コスチュームに身を包んだ偽デアデビルが出現。海外メディアの推測によると、この偽物は、ブルズアイ/ベンジャミン・ポインデクスター役の、ウィルソン・ベセルではないかと言われています。

ベン・アフレック主演の映画版『デアデビル』(2003)にも登場し、同映画版ではコリン・ファレルが怪演しました。どんな物でも武器に変えてしまう、投てきの達人、ブルズアイ。原作ファンからの人気も高い、凶悪ヴィランがいよいよドラマに登場します。

今回の第3シーズンのプロットには、原作コミックスの傑作『デアデビル:ボーンアゲイン』(ヴィレッジブックス刊)が大きく影響しているようで、そのテイストは予告編からも感じ取ることができます。

同コミックでは、宿敵キングピンに正体を暴かれたマードックの窮地を描き、彼は、仕事や仲間たち、住む場所、コスチュームといった全てを失います。転落と再生を描いた同コミックは、原作ファンから高く支持されており、第3シーズンの土台となっていることが分かります。

また、本作のポスターには「DO NOT FEAR THE DARK. BECOME IT.(闇を恐れるな。闇になれ)」という意味ありげなキャッチが記されており、ファンの間では闇堕ち説も浮上しています。

ポスターの背景にはうっすらとアベンジャーズ・タワーが描かれており、映画シリーズとのクロスオーバーにも期待が寄せられていますが、ショーランナー(製作統括)のエリック・オレソンは、マーベル・シネマティック・ユニバースのクロスオーバーは含まれていないことを明かしています。

前シーズンから雰囲気が一転し、よりダークな印象を与える第3シーズンですが、果たしてマードックの身に何が起きるのでしょうか。心身ともに疲弊しきった彼を襲う、新たな悪とは。Netflix独占ドラマ『Marvel デアデビル』第3シーズンは、2018年10月19日(金)より、Netflixにて全世界独占配信。