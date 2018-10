噂:ソニー、次世代ゲーム機の開発進行中か―海外インタビューにてソニーCEOがコメント

BBCなど、複数の海外メディアは、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが次世代ゲーム機を開発中である旨を、ソニーCEO吉田憲一郎氏が発言したとして報じました。

これは吉田氏が海外メディアFinancial Timesに対し語った内容が報じられたもの。氏はFinancial Timesにおいて「次世代ハードを持つ必要がある(it's necessary to have a next-generation hardware)」とコメントしたとのことです。しかしながら、氏はその“次世代ハード”が「PlayStation 5」になるかについては発言していません。

果たして「次世代ハード」はどのようなものになるのでしょうか。2013年11月(国内では2014年2月)のPS4発売からまもなく5年が経とうしていますが、何らかの続報が待たれる所です。