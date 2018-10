■新キャラ★6うずまきナルト【英雄の軌跡】が登場!

10月10日はうずまきナルトの誕生日。ナルコレではナルトの誕生日を記念した「超・超忍祭 特別篇 -ナルト誕生記念・極-」が開催中。新登場の★6うずまきナルト【英雄の軌跡】は、ナルトの成長の軌跡を表現したスペシャル仕様で登場する。

★6うずまきナルト【英雄の軌跡】

さらに、期間中に対象の10連ガチャを引くと「ナルト誕生記念CP応募券」が1枚手に入る。合計1010名にプレゼントがあたるキャンペーンも開催中。抽選で10名にナルコレ特製パーカー、9名にサイン入り特製ポスターがプレゼントされる。その他、忍石合計7610個のプレゼントが用意されている。

実施期間

10月10日0時から10月18日15時59分まで

※実施期間については予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

■全ユーザーに「テウチのラーメン」が100個プレゼント!

そして、10月9日の生配信、うずまきナルト誕生日前夜祭「“走召”生コレ」の放送中には、一楽の店主テウチより、ナルトの誕生日をお祝いして、全ユーザーにスタミナ全回復アイテムの「テウチのラーメン」が100個プレゼントされ、期間中はスタミナ消費を気にせずに存分にアプリをプレイできる。

実施期間

10月9日22時から10月15日15時59分まで

※実施期間については予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

(C) 岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ(C) GREE, Inc. Produced & Developed by GREE / funplexCo-Produced by 2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.