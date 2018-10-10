＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（3）】リザ・カヤルプ（トルコ）の4度目の世界一なるか…男子グレコローマン130kg級

※10月9日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。

昨年の世界選手権で3度目の世界一に輝いたリザ・カヤルプ（トルコ）

　2016年リオデジャネイロ・オリンピック2位で昨年3度目の世界王者に輝いたリザ・カヤルプ（トルコ）が優勝候補の最右翼。今年に入っても、ダン・コロフ－ニコラ・ペトロフ国際大会（ブルガリア）、欧州選手権、ベービ・エムレ－ハミット・カプラン国際大会（トルコ）と優勝を重ね、強さを見せている。

　昨年2位で2013年の世界王者のヘイキ・ナビ（エストニア）、同3位で今年のパンアメリカン選手権優勝のオスカー・ピノ・ヒンズ（キューバ）ヤスマニ・アコスタ・フェルナンデス（チリ＝元キューバ）がどう闘うか。

　ロシアからは昨年の代表ではなく、リオデジャネイロ・オリンピック3位で昨年のU-23世界選手権優勝のセルゲイ・セメノフの出場が予想される。カヤルプに対抗できる力は十分にあるだろう。

　アジアからは、アジア大会優勝のムミンジョン・アブデュラエフ（ウズベキスタン）、同2位のヌルマカン・ティナリエフ（カザフスタン）らが、どこまで上位に進出できるか。

2017～2018年主要大会成績

　【2017年世界選手権】
［1］Kayaalp, Riza（トルコ）
［2］Nabi, Heiki（エストニア）
［3］Pino Hinds, Oscar（キューバ）
［3］Acosta Fernandez, Yasmani（チリ）
［5］Grishchenko, Kiril（ベラルーシ）
［5］Kuchmiy, Nikolai（ウクライナ）

　【2018年欧州選手権】
［1］Kayaalp, Riza（トルコ）
［2］Shchur, Vitali（ロシア）
［3］Kajaia, Iakobi（ジョージア）
［3］Alexuc-Ciurariu, Alin（ルーマニア）
［5］Metodiev, Miloslav（ブルガリア）
［5］Lam, Balint（ハンガリー）

　【2018年アジア大会】
［1］Abdullaev, Muminjon（ウズベキスタン）
［2］Tinaliev, Nurmakhan（カザフスタン）
［3］園田新（日本）
［3］Kim, Min-Seok（金民石＝韓国）

　【2018年アジア選手権】
［1］Mehdizadeh Arpatapeh, Behnam（イラン）
［2］Abdullaev, Muminjon（ウズベキスタン）
［3］Ramonov, Murat（キルギス）
［3］Nie, Xiaoming（中国）

　【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Pino Hinds, Oscar（キューバ）
［2］Smith, Robert（米国）
［3］Roman Barrios, Luis Alberto（メキシコ）
［3］Acosta Fernandez, Yasmani（チリ）

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