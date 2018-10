交響詩篇エウレカセブン：新作劇場版アニメ第2弾のメカビジュアル公開　アネモネ搭乗機type the ENDも

アニメ「ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」に登場するニルヴァーシュ type the END(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE

2005~06年に放送されたテレビアニメ「交響詩篇エウレカセブン」の新たな劇場版アニメ第2弾「ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」(11月10日公開)に登場するメカのビジュアルが10日、公開された。

公開されたのは、ニルヴァーシュ type the END、ニルヴァーシュ type ZERO、ニルヴァーシュ type ZERO spec2、SH-101の4体。京田知己監督によると「メカはこれまで通り手描きで、メカ班がいい意味でとんでもないカットを描いてくれています」といい、アネモネの搭乗機であるtype the ENDも活躍するという。

「交響詩篇エウレカセブン」は、世界を揺るがせた大事件サマー・オブ・ラブで、父で英雄のアドロックを失ったレントンの前に、LFO(巨大人型ロボットの総称)のニルヴァーシュと反政府組織ゲッコーステイトの少女エウレカが現れ、ゲッコーステイトと塔州連邦軍との戦いに巻き込まれていく……というストーリー。

新たな劇場版アニメは、京田監督、脚本の佐藤大さん、キャラクターデザインの吉田健一さんといったテレビアニメのスタッフが再集結し、テレビアニメと同様にボンズが製作。第1弾「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1」が17年9月に公開された。第2弾は、父を亡くしたアネモネが、7番目のエウレカ(エウレカセブン)と戦う。