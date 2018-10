劇場版「エウレカセブン」ニルヴァーシュはどう描かれる？ 最新メカスチール画像が公開！

劇場アニメ『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』(2018年11月10日公開)より、メカスチールが公開。本作注目の戦闘シーンを盛り上げるメカたちについて、京田知己監督は「メカはこれまで通り手描きで、メカ班がいい意味でとんでもないカットを描いてくれています」とコメントを寄せている。

本作は、2017年秋より開幕した『交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』の第2弾であり『エウレカセブン』シリーズの最新作だ。

物語の舞台は戦場となった東京。本作の主人公・アネモネは、7番目のエウレカ=エウレカセブンと戦うための組織・アシッドの一員として、人類の希望が託されていた。そんな中アネモネは、エウレカセブンの中でドミニクという青年と、エウレカという少女と出会い……。

スタッフ陣には京田監督をはじめ、脚本・佐藤大、キャラクターデザイン・吉田健一と、TVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』のスタッフが集結。さらに新メカニックのデザイナーとして、ニルヴァーシュのオリジナルデザイナー・河森正治が参加する。

この度公開されたメカスチールは、“ニルヴァーシュ type the END”、“ニルヴァーシュ type ZERO”、“ニルヴァーシュ type ZERO spec2”、“SH-101”の全4体。アネモネの搭乗機、type the ENDの大スクリーンでの活躍に注目したい。また本作において、ニルヴァーシュはどのように物語に関わるのかにも目が離せない。

『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』は2018年11月10日より全国ロードショー。またTOKYO MXにて毎週月曜19時30分よりTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』が放送中。新作公開前のおさらいにもピッタリだ。

タイトル: 『ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン▲ハイエボリューション』

公開表記:2018 年11 月10 日(土)全国ロードショー

配給:ショウゲート

キャスト:小清水亜美、名塚佳織

監督:京田知己/脚本:佐藤大/キャラクターデザイン:吉田健一、藤田しげる、倉島亜由美

【主題歌】

「There’s No Ending」RUANN(TOY’S FACTORY)

(C)2018 BONES/Project EUREKA MOVIE

MoA