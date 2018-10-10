「秋フェス2018秋」が10月18日より開催決定―キズナアイやミライアカリなど総勢14名のVtuberが秋葉原とコラボレーション！

AKIBA観光協議会は、明治がスポンサーになり、「キズナアイ」や「ミライアカリ」など総勢14名のVtuberと秋葉原の約60店舗がコラボキャンペーンを行うイベント「秋フェス2018秋」を10月18日から開催します。

さらに、秋葉原を盛り上げる「バーチャル観光大使」として「キズナアイ」の就任が決定！10月21日には「バーチャル観光大使就任式」が予定されており、生出演＆就任をお祝いする式典となります。

その他にも、秋フェスコラボショップの期間限定オープンや限定ノベルティプレゼント、スタンプラリー実施などが予定されていますので、お楽しみに！

◆株式会社明治がスポンサーになり実現したVtuberコラボキャンペーン

「秋葉原をバーチャルYouTuberの聖地に。」今回、株式会社明治がスポンサーになり、キズナアイと総勢14名のバーチャルYouTuberのコラボキャンペーンを10月18日（木）～11月18日（日）の期間で実施します。キャンペーン参加店舗でお買い物をすると貰える限定ノベルティや、スタンプラリー実施など秋葉原を盛り上げる施策を期間中に実施予定。

詳しくはこちら：

https://jp.akihabara-japan.com/akifes2018a/

ノベルティ：Vtuberオリジナルコラボカード（14種類）

◆バーチャルYouTuber「キズナアイ」が秋葉原の「バーチャル観光大使」（※）に就任！

秋葉原を盛り上げる「バーチャル観光大使」として「キズナアイ」に就任して頂き、秋葉原とバーチャルYouTuberとの様々な連携施策を、今後継続して展開していく予定です。

10月21日にはソフマップAKIBA4号店 8Fイベントフロアでキャンペーン参加者向けに「バーチャル観光大使就任式」を予定。生出演＆就任を皆さんでお祝いする式典をします。今後多様なバーチャルYouTuberと共に秋葉原を盛り上げる施策を継続していきます。

【キズナアイ公式Twitter】

https://twitter.com/aichan_nel

※NPO法人秋葉原観光推進協会公認

◆NPO法人秋葉原観光推進協会、AKIBA観光協議会公認の「秋葉原公式お土産」がデビュー！

今回のキャンペーンに合わせて、秋葉原の各事業者、外国人観光客などからヒアリングを基に開発したNPO法人秋葉原観光推進協会、AKIBA観光協議会公認の「秋葉原公式お土産」がデビューします。（商品名：「秋葉原カシューナッツ（わさび味）」）700円（税抜）。

ポップカルチャーを思わせるピンク色にも関わらず、味は本格的なわさび味！秋葉原らしい遊び心を取り入れた斬新な商品として秋葉原複数店舗にて発売します。

◆秋フェスコラボショップが期間限定オープン！

さらにこのタイミングで秋フェスコラボショップが駅前の「THE AKIHABAR CONTAiNER」でオープン！Vtuberグッズや景品交換所などとして10/18~11/12まで期間限定オープンします！

ここだけでしか買えないグッズなど、ファン待望のショップになっております。また、国内外に向けたPR 露出先として大型ビジョンも設置しており、さらに日本政府観光局（JNTO）公認の観光案内所も併設しているなど、観光で来られた国内外の方へのサポートも万全にしております。

◆秋フェス2018秋 概要

・実施期間：2018年10月18日（木）～11月18日（日）

・詳細はこちら：

https://jp.akihabara-japan.com/akifes2018a/

■関連情報

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