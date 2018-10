本作の発売をお待ちいただいている皆様には大変申し訳ございませんが、ご了承を頂けますと幸いでございます。PS4版につきましては2019年2月28日(木)に販売いたします。また、本日TGS2018の生放送にて公開した、本作の世界観を描いたプロローグトレーラーを公開いたしました。

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.CHARACTER DESIGN: YOJI SHINKAWA (KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd.)