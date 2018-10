■「ロマンシング サガ リ・ユニバース」とは?

「ロマンシング サ・ガ3」の発売から23年、完全新作としてついに始動!

舞台は「ロマンシング サガ3」から300 年後の世界。シリーズの枠を越えて展開されるオリジナルストーリー、そして多数登場する歴代のキャラクターたち。「閃き」「陣形」「コマンド選択」といった、シリーズならではのバトルの面白さはそのままに、壮大な世界で繰り広げられる新たなSaGaの世界をスマートフォンで手軽にお楽しみいただけます。すべての世界(SaGa)が今つながる…!

■事前登録受付が開始!登録者数に応じて特典がもらえる

事前登録者数に応じて、ゲーム内で使用できる「ジュエル」を最大3,000個(ガチャ10回分相当)や、これまで数々の名曲を生み出してきた作曲家・伊藤賢治氏による新曲(本作収録曲)の公開、そして「ロマンシング サガ3」の人気キャラクターが本作で仲間にできるなど、さまざまな特典が用意されている。

※特典につきましては、事前登録の有無に関わらずゲームを遊んで頂いた皆様に配布させて頂きます。

「ロマンシング サガ3」のゆきだるまや町長も仲間に!?

※現在開発中の「ロマンシング サガ3」のゲーム画面です。

■Twitterフォロー&リツイートキャンペーンも開催中!

「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォローして、対象ツイートを期間中にリツイートすると抽選で10名に、25年以上にわたってサガシリーズのキャラクターデザイン・イメージイラスト制作を担当するアーティスト小林智美氏のサガシリーズ画集があたる。

プレゼント内容

「サガシリーズアートワークス 小林智美画集 ハーモニー ~生命のふるさと~」 合計10名

応募方法

「ロマンシング サガ リ・ユニバース」公式Twitterアカウントをフォロー&対象ツイートをリツイートで応募完了。

応募期間

10月10日から10月24日23時59分まで

事前登録&Twitterキャンペーンの詳細はこちら

https://www.jp.square-enix.com/saga_reuniverse/campaign

