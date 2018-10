本日公開されたトレーラーでは、「ヒットマン2」に収録されている6つのロケーションの内のひとつ、初お披露目の「コロンビア」を紹介。これまで公開されたロケーション「マイアミ」は観客でごった返すレース会場が舞台だったが、今回のロケーション「コロンビア」はジャングルが舞台。鬱蒼と生い茂った木々から漏れ入る光の表現など、細部までこだわった美しいビジュアルに注目だ。

そして、ロケーションが変わっても確実にターゲットを仕留めるのが伝説の暗殺者エージェント47。「コロンビア」では、村を牛耳るカルテルのリーダーがターゲットとなっている。原住民の村や、複雑に入り組んだ洞窟や廃墟、コカを栽培するカルテル、そして武装した護衛により厳重に警備されている邸宅などをかいくぐりながら、確実にターゲットへとたどり着かなくてはならない。

可燃ガスのボンベを開放し、ターゲットがタバコに火を着けた瞬間に大爆発、吹き飛んでいくターゲットを尻目にその場を立ち去る、茂みに隠れて敵兵士の後ろに近づきサイレントキル、倒した相手から迷彩服を奪い変装したエージェント47がターゲットに近づき、崖から蹴落とすなど、このロケーションならではの、さまざまな暗殺の手法をチェックしよう。

