ミーシャ・バートン復活なるか？MTVリアリティドラマ【ザ・ヒルズ】の続編に出演！

2003年から放送が開始した『The O.C.』で一躍大ブレイクしたものの、その重圧が負担となってしまい、数々のトラブルを引き起こしスキャンダル女優の代名詞といわれるようになってしまったミーシャ・バートン。再起をかけてMTVリアリティドラマ『The Hills: New Beginnings』に出演するという情報が入ってきました!

『The Hills(ザ・ヒルズ)』は普通のドラマとは違う!

そもそも、今回出演する予定の『The Hills』は普通のドラマとはちょっと違います。

MTVは「『The Hills』はリアリティ番組だ!」と主張していますが、一部台本があるともいわれていて、リアリティ番組とドラマが織り交ざった番組です。

登場人物たちは、実際に学校に通ったりインターンとして会社に勤務したり・・・特に、ローレン・コンラッドは、恋愛や友情に悩みながらファッション業界でキャリアを積む様子が、多くのティーンたちをトリコにしました。

この番組で注目されたローレン・コンラッドは、その後番組を去りますが、現在は作家、デザイナー、タレントとして多くの注目を集めています。

PACIFIC PALISADES, CA - SEPTEMBER 20: Lauren Conrad attends Caruso's Palisades Village Opening Gala at Palisades Village on September 20, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic)

ローレン・コンラッドは今回出演しない

最近、リブートドラマが話題!

そもそも『The Hills』が再び放送されるのでは?という話題は数年前からのぼっていました。

しかし、ローレン・コンラッド、さらにシーズン5からメインキャストとなったクリスティン・カヴァラーリも出演に難航をしめしたため、新シリーズの放送が難しかったそうです。

ローレン・コンラッドもクリスティン・カヴァラーリも、『The Hills』がきっかけでスターダムにのし上がりましたが、MTVが今回考えたのは「既にスターとなっている人物の日常ドラマをとりあげること」でした。

そこで、主役として抜擢されたのが、ミーシャ・バートン。

ミーシャ・バートンをスターにした『The O.C.』は、元々『The Hills』の前進番組である『ラグナビーチ』をヒントに作られていますので、そういった縁もあり、今回の抜擢となったようです。

LAS VEGAS, NV - SEPTEMBER 22: Kristin Cavallari attends the 2018 iHeartRadio Music Festival at T-Mobile Arena on September 22, 2018 in Las Vegas, Nevada. (Photo by JB Lacroix/WireImage)

もう一人の人気者

クリスティン・カヴァラーリ

オリジナルキャストも登場します!

『The Hills』の新番組『The Hills: New Beginnings』には、『The Hills』で人気を集めたキャストも再集結します。

オードリナ・パトリッジ、ホイットニー・ポート、ブロディ・ジェンナーそして、ハイディ・プラット(ハイディ・モンタグ)、スペンサー・プラット夫妻が現在公開されている出演キャストたち。

ブロディ・ジェンナーは、『カーダシアン家のお騒がせセレブライフ』にも登場しているキム、クロエ、コートニー・カーダシアンの継兄弟としても有名。

この一癖も二癖もあるメンバーとミーシャ・バートンがどう絡むのかも注目です。

THERMAL, CA - APRIL 14: Brody Jenner attends The Levi's Brand Presents NEON CARNIVAL with Tequila Don Julio on April 14, 2018 in Thermal, California. (Photo by Cassidy Sparrow/WireImage)

ミーシャ・バートンといえば・・・

ミーシャ・バートンといえば、『The O.C.』の人気で世界的スターとなったものの、撮影中から泥酔して現場に来たり、セリフを一切覚えなかったりし、ついにシーズン3の最終話で事故死という形で降板してしまったことから、低迷期を迎えます。

人気絶頂期の突然のクビ騒動に「あまりにも生意気」「性格が悪くてスタッフや共演者ともめている」といった噂もささやかれ、その後の出演作は泣かず飛ばず。

LOS ANGELES - SEPTEMBER 26: Actress Mischa Barton leaves the after-party at the 75th Diamond Jubilee Celebration for the USC School of Cinema - Television at USC on September 26, 2004 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)

お騒がせ女優と呼ばれだした頃のミーシャ・バートン

ゴシップ誌をにぎわせた数々の騒動

逮捕・入院・金銭トラブル

『The O.C.』降板後の2007年には、無免許での飲酒運転で逮捕されました。

また、この時には社内に大麻、さらに他人名義の処方薬まで発見されています。

ですが、1度目の逮捕ということですぐに保釈され保護観察処分に。

2010年、今度は家賃21,000ドルの未払いで提訴されます。さらに2011年には自身が入院していた施設の治療費未払いで訴えられています。

金銭状態が悪化したのか、2014年にはローン滞納のため自宅が差し押さえの対象になっていることが発覚します。さらに同年には、出演映画の撮影に現れないというトラブルを起こします。

2018年に入ってからも、自宅の裏庭で大声を出し、意味不明な言動をしているところを通報され、精神鑑定のため入院しています。

母親や元恋人によってより不安定に?

これまでミーシャ・バートンが精神的に不安定になった一因として、母親との長年にわたるトラブルもささやかれています。

子役としてキャリアをスタートさせたミーシャ・バートンですが、そのギャラなどは全て母親が使い込んでしまっていたそう。

ミーシャ・バートンが精神的に不安定になった後もそれは変わらず、結局彼女は母親相手に訴訟までおこす事態になりました。

さらに、元恋人がミーシャ・バートンとのセックステープをマスコミに売り込もうとして元恋人相手にも訴訟を起こしています。こうした事態がより不安定な状態に拍車をかけていたようですが、最近のミーシャ・バートンには変化が。

UNIVERSAL CITY, CA - AUGUST 2: Actress Mischa Barton attends The 2003 Teen Choice Awards held at Universal Amphitheater on August 2, 2003 in Universal City, California. (Photo by Frederick M. Brown/Getty Images)

人気絶頂だったころ

新恋人と落ち着いた生活を送るミーシャ・バートン

昨年5月から交際をスターとさせたオーストラリア出身のモデル、ジェームズ・アバークロンビー。

彼の登場で、ミーシャ・バートンは少しずつ以前の落ち着きを取り戻したともっぱらの評判です。

ジェームズ・アバークロンビーは、オーストラリアの富裕層出身で、おっとりとした性格らしく、それがミーシャ・バートンに良い影響を与えているそうです。

SNSや人前で見せる姿も以前のようなイキイキとした表情に戻ってきており、ファンを安心させています。

そんな中で決まった『The Hills: New Beginnings』への出演。

放送開始は2019年を予定していますが、今から放送が楽しみですね♪

NEW YORK, NY - FEBRUARY 13: Mischa Barton attends The Cinema Society with Ravage Wines & Synchrony host the after party for Marvel Studios' 'Black Panther' at The Skylark on February 13, 2018 in New York City. (Photo by Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images)