シャムキャッツ、5th Album『Virgin Graffiti』完成！原宿THINK OF THINGSにてポップアップ企画「Virgin Graffiti Fair by SIAMESE CATS」を開催。

Photographer 嶌村吉祥丸

Creative Director 山中俊太朗 (althouse)

自主レーベル「TETRA RECORDS」立ち上げ後初のアルバムとなった前作『Friends Again』で、ソング・ライティング、アンサンブルともに滋養とシンプリシティを究めた“プレーン・ロック”を奏でたシャムキャッツの5th Album『Virgin Graffiti』が完成。

ヴァーサイタルなプレイで自在な筆致のリズムを書き込んでいく大塚のベース、個性を維持しつつも繊細さと力強さのバランスを更に増した藤村のドラム、各曲を牽引しながらその魅力を最大限に引き出すフレーズを配していく菅原のギター、前作での練達を経て今一度好奇心に満ちた冒険に飛び込んでいくような夏目のソング・ライティングと歌詞世界。オルタナティブ・ロック、ネオアコ、フォーク・ロックetc.これまで彼らが自らの音楽に混ぜ合わせてきたそれらをより深く消化しつつ、時にハウス・ミュージックやオルタナティブR&Bまでもを射程に捉えたような、今こそ、そしてこの先も長く聴かれるであろうバラエティに富む軽やかな傑作となった。

アルバム発表と同時に公開されたアーティストフォトとティーザーは、ファッション誌、広告、カタログ、アーティスト写真など幅広く活動する若手写真家・嶌村吉祥丸が撮影。アンニュイな横顔を見せつつも快活に「その先」へ向かおうとするバンドと本作品の表情を見事に捉えている。

アルバム発売を記念するポップアップ企画「Virgin Graffiti Fair by SIAMESE CATS」(「シャムキャッツ "Virgin Graffiti"フェア」)の開催が決定。会場はJR原宿駅からほど近い、老舗文具&オフィス家具メーカー、コクヨ株式会社の直営ショップ&カフェTHINK OF THINGS。この企画は、ニューアルバム『Virgin Graffiti』発売直前からスタートする9日間限定のポップアップショップ形式のフェア。『Virgin Graffiti』の販売はもちろん、THINK OF THINGSとのコラボ商品や、フェア限定アイテムなど様々なグッズを展開。期間中はメンバーも滞在し接客を行う予定。

さらに会期中は、発売を控えた『Virgin Graffiti』先行試聴会&本人らによるトーク、発売当日を祝うDJイベント、インストアライブなど、メンバーがプロデュースするイベントの数々を日替わりで楽しむことができる。

また、アルバム発売を記念し、全国ツアーに先駆け12/7(金)にシャムキャッツのホームグラウンド千葉で特別公演を開催。