■「エズリアル」のスキル

固有スキル:「ライジングスペルフォース」

いずれかのスキルが対象に命中すると攻撃速度が増加する(効果は5回までスタック)。

Q:「ミスティックショット」

指定方向にエネルギービームを発射し、物理ダメージを与える(通常攻撃時効果を発動)。対象に命中すると、全スキルのクールダウンが1.5秒短縮される。

W:「エッセンスフラックス」

最初に命中したチャンピオンまたはオブジェクトに貼り付くオーブを発射する。オーブにスキルか通常攻撃を当てるとオーブが爆発し、魔法ダメージを与える。さらにスキルで爆発させた場合はマナを回復する。

E:「アーケインシフト」

近くの指定地点に瞬間移動すると同時に、エネルギービームを発射する。エネルギービームは最も近くにいる敵ユニットに魔法ダメージを与える。「アーケインシフト」は「エッセンスフラックス」のスタックを受けた対象を優先する。

R:「トゥルーショットバラージ」

1秒間のチャージ後、指定方向に射程の長いエネルギービームを発射する。エネルギービームは敵ユニットを貫通し、命中した敵ユニット全員に魔法ダメージを与える。このスキルのダメージは敵ユニットに命中するたびに10%ずつ低下し、最小で30%になる。

■「エズリアル」のスキン

「エズリアル」は、880RP(課金により購入することができるゲーム内ポイント)、または4,800ブルーエッセンス(ゲームをプレイすることで貯めることができるゲーム内ポイント)で購入することができます。また、「エズリアル」のゲームプレイ中の見た目や各種動作を変えることができるスキンや期間限定のお得なスキンセットも同時に登場します。このほかにも新たなスキンを順次追加予定です。

※価格はリリース時のものです。

古城の冒険者エズリアル(520RP)

ストライカー エズリアル(520RP)

フロスト エズリアル(520RP)

未知への冒険者エズリアル(750RP)

パルスファイア エズリアル(3,250RP)

TPA エズリアル(750RP)

おしゃれなエズリアル(750RP)

スペードエース エズリアル(750RP)

アーケード エズリアル(1,350RP)

スターガーディアン エズリアル(1,350RP)

SSG エズリアル (1,350RP)

