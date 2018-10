『BF1』DLCパックの無料配布が期間限定でスタート!まずは「They Shall Not Pass」と「In the Name of the Tsar」から

『BF1』DLCパックの無料配布が期間限定でスタート!まずは「They Shall Not Pass」と「In the Name of the Tsar」から エレクトロニック・アーツは、人気FPS『バトルフィールド1』のDLCパックを期間限定で無料配布すると発表しました。 今回の無料配布では1週間ごとに異なるDLC、プレミアムパスなどが配布される上、ゲーム本体を格安で購入可能なセールも実施されます。公式サイトより公開されている配布スケジュールは以下の通り。 10月10日~10月16日:「 They Shall Not Pass 」と「 In the Name of the Tsar 」が無料配布

」と「 」が無料配布 10月17日~10月23日:「 Turning Tides 」と「 Apocalypse 」が無料配布

」と「 」が無料配布 10月24日~10月31日:4つのエキスパンションが収録されたプレミアムパスが無料、またゲーム本体が4.99ドルで購入可能なセールも実施 なお、第1週目の配布となる「They Shall Not Pass」と「In the Name of the Tsar」は既に配信が開始されており、それぞれPS Store(PS4版)、Microsoft Store(Xbox One版)、Origin(PC版)から入手可能です。今回の発表に関するその他の詳細は公式サイトからご確認ください。 Follow Game*Spark on







