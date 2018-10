■ブース出展概要

11月10日、11日に池袋サンシャインシティにて開催される「アニメイトガールズフェスティバル2018」に、「ワールドエンドヒーローズ」が初となるブース出展を行う。今回出展するブースでは、「ワールドエンドヒーローズ」初となるグッズ販売の他、ブースに来場した人を対象とした特典も企画中とのこと。

出展日

2018年11月10日(土)・11日(日)

出展場所

文化会館4階展示ホールB Green AREA <G-27>

販売商品

クリアファイル 全3種/各350円(税抜)

手帳型スマートフォンケース 全2種/各3,500円(税抜)

アクリルスタンド 全15種/各1,200円(税抜)

キャラバッジコレクション 全15種/各300円(税抜)

スタンド付きアクリルキーホルダー 全15種/各600円(税抜)

※キャラバッジコレクション、スタンド付きアクリルキーホルダーはトレーディグ商品のため、絵柄はお選びいただけません。

■事前登録キャンペーン

事前登録者数が15万人に到達すると、ゲームスタート時にもらえるゲーム内通貨“ダイヤ”が2,500個にグレードアップする他、「クリエイターズスタンプの制作決定」が予定されている。

■事前登録10万人達成御礼リツイートキャンペーン

10月5日より、事前登録者数10万人達成を記念し、「Beats ヘッドフォン」があたるリツイートキャンペーンが開始されている。

プレゼント内容

Beats Studio3 Wireless オーバーイヤーヘッドフォン 5名

キャンペーン期間

10月5日から10月18日23時59分まで

対象ツイートはこちら

https://twitter.com/worldendheroes/status/1048152164319653888

■フォロー&リツイートキャンペーン第8弾

プレゼント内容

ヒーローを演じたキャストのサイン色紙

矢後 勇成役:赤羽根 健治さん 1名

久森 晃人役:島﨑 信長さん 1名

キャンペーン期間

10月1日から10月14日23時59分まで

対象ツイートはこちら

https://twitter.com/worldendheroes/status/1046720277445406721

(C) 2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.